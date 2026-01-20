Rendhagyó módon, handpan-élőzenével nyitotta meg Fekete Zsolt (Blacky) közismert sepsiszentgyörgyi „színész, zenész és szociális aktivista” SK25 Előtanulmány az öngyógyításhoz című fotókiállítását a Tein Teaházban múlt héten. A hangulatos zenés nyitány után előbb Csernátoni Loránd kérdéseire válaszolva vallott magáról és mesélt fotóiról, majd a nézők is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, további kérdéseket téve fel és kifejtve véleményüket a sepsiszentgyörgyi képzőművészeti életről.

„Ezek a természetképek nagyon érdekes, misztikus módon születtek meg, gyógyító hatással vannak a lelkemre, és azzal a szándékkal készültek, hogy eladjam őket” – monda elöljáróban Fekete Zsolt, majd átadta a szót a kérdezőnek.

Csernátoni Loránd hosszan mesélt a Zsolttal való harmincéves barátságukról, egy punkzenekarról, melyben együtt zenéltek, budapesti közös lakásukról, melyben rengeteg művész megfordult, és ahol faágakból olyan óriási madarat készített Zsolt, melyet csak az ablakon tudtak leengedni, hogy a Vérmezőn bemutasson vele egy performance-ot. Film is készült erről a történetről A madárember címmel.

Ezután Csernátoni Loránd arról a sok művészeti formáról kérdezte a művészt, amelyekben eddig alkotott. Tudjuk róla, hogy színész, zenész, filmes, fesztiválszervező (Manus Őrkői Cigánytalálkozó), de az csak most derült ki sokak számára, hogy grafikus (ezen a szakon végzett a Plugor Sándor Művészeti Líceumban), és jó érzékű, „festőszemű” fotós, hisz egykori tanára, Ütő Gusztáv szerint sokkal inkább festő ő, mint grafikus. Bevallása szerint most tört elő lelke mélyéről a festői énje, az elmúlt időszakban ugyanis külföldön dolgozott, ahol sokat sétált a természetben a reményt keresve egyre ijesztőbb világunk és magánélete fájdalmas eseményei közepette. Mint mondta, a kiállított óriásfotók csupán előtanulmányok majdani festményeihez, és általuk azt üzeni, hogy az erdő, a csend, az egyedüllét csodákra képes, a természet valódi gyógyír tud lenni, ha padlón van az ember. Fontos időnként önvizsgálatot tartani, megkeresni magunkban, kik is vagyunk valójában, mit gondolunk a világról és mit tudunk adni a világnak – fogalmazott. Bízik benne, hogy a természeti képek festése tovább segít majd neki az öngyógyításban.

Az SK25 azt jelenti, hogy Svájc, Karácsony, 2025 – tudtuk meg ez­után, majd egyre több néző is bekapcsolódott a beszélgetésbe, sommás véleményeket fogalmazva meg arról, hogy hol tart jelenleg Sepsiszentgyörgyön a fotózás, festészet, szobrászat.

Az egyik nézői kérdés az volt, hogy mi az, ami összeköti azt a sok művészeti tevékenységet, amit Fekete Zsolt folytat, vajon miért van benne ilyen nagy alkotói vágy. A válasz egy történet volt arról, hogy egykor miként válaszolt Péter Hilda színésznőnek arra a kérdésre, hogy miért akar színész lenni. Több napig is gondolkodott a válaszon, mely valahogy így hangzott: „Szeretnék adni valamit a világnak. Egy ilyen kis pislákoló csillag szeretnék lenni, aki olyan morzejeleket pislákol a nagy univerzumnak, hogy Béke, Szeretet... Ilyen elcsépelt dolgokat.” Bevallása szerint talán azért kavarog benne annyi minden, mert nem annyira kitartó, hogy valamelyik területen kihozza magából a legjobbat. „Én inkább azt látom benned, hogy egyszerűen kíváncsi vagy mindenre, ilyen Passenger-típus vagy, aki egyből mindenbe belevág, amit az élet felkínál” – tette hozzá Csernátoni Loránd.

A kiállítás a Földszint nyitott műhely évindító eseménye, a Teinben látható fotók megvásárolhatók