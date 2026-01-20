Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Sportdiplomaták a Székely Nemzeti MúzeumbanEmléktáblát állítanak Brassóban Kemény Ferencnek

2026. január 20., kedd, Közélet

Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója és Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára olimpiai értékeinkről és hagyományainkról beszélt a Székely Nemzeti Múzeumban a múlt héten. A Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője, Imreh István által vezetett beszélgetésen elmondták, fontos feladatuknak tartják, hogy az olimpiai eszmeiségért tevők emlékét ápolják, életművüket ismertté tegyék. Most éppen abban járnak, hogy előkészítsék a Kemény Ferenc sportszervező, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjának állított emléktábla avatását Brassóban, ahol négy évet tanított. 

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A meghívottak elsőként arra a kérdésre adtak választ, miért is vannak jelen most Sepsiszentgyörgyön és miért igyekeznek Brassóba. A vendégek úgy fogalmaztak, sportolóink mindig is sikeresek voltak, azaz van mit ünnepelnünk. A Magyar Olimpiai Bizottság tavaly decemberben ünnepelte 130. születésnapját, és kerek évfordulója volt a Magyar Olimpiai Akadémiának is, amely immár negyven éve áll a sport szolgálatában. Ők vették számba, hogy olimpiai bajnokaink hány helyen is születtek a Kárpát-medencében, s döntötték el, végigjárják azokat a helyeket és emléktáblát helyeznek el tiszteletük jeléül. A 190 olimpiai bajnoki címet 316 sportoló nyerte el (nem csak egyéniben, többen párosban vagy csapattagként győzedelmeskedtek), közülük 177-en már nem élnek. Budapesten egyszerűbb a dolguk (ott 126-an születtek), hiszen csak a tábla helyét kell megtalálniuk. Emellett akad tennivalójuk bőven a fővárostól távol is.

A Brassóban négy évig tanárként dolgozó Kemény Ferenc a kezdetektől ott volt a modern kori olimpiai mozgalom bölcsőjénél, és neki köszön­hetően alakult meg a világon hatodikként a Magyar Olimpiai Bizottság. Magyarországon sportcsarnokot, alapítványt neveztek el róla, a Testnevelési Főiskolán szobra áll, Egerben pedig, ahol oly sokáig tevékenykedett, elevenen őrzik emlékét. Eljött az ideje, hogy Brassóban is emléktáblát avassanak tiszteletére: három nyelven fogja hirdetni, milyen jelentős személyiség volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagja – mondották.

Hogy mi a legfőbb célkitűzése a Magyar Olimpiai Bizottságnak? Rövid távon megnyerni a kétszázadik aranyérmet is. Jelenleg 190-nél tartanak, s rég volt már olyan, hogy egyetlen olimpián tízzel gazdagodjanak, de a csillagok szerencsésen állnak, és akár a soron következő, újra Los Angelesben sorra kerülő játékokon ez megszülethet. Hosszabb távú álmuk az, hogy Magyarország megrendezhesse a játékokat, mert „nagyon nagy szívfájdalma mindenkinek, hogy olimpiát nem rendeztünk” – mondotta Szabó Bence.

Magyarország egészen biztosan képes arra, hogy ilyen jelentős sport­eseményt megszervezzen – bizonyította ezt a közelmúltban nagyon sokszor. Szerveztek világbajnokságot a kajak-kenutól a dzsúdón és birkózáson át a vívásig szinte mindenből, és nem túlzás kimondani, világsiker volt a Nemzetközi Úszószövetség égisze alatt zajló úszó-világbajnokság vagy a 2023-ban tartott atlétikai világbajnokság a Nemzeti Atlétikai Központban. „Magyarország már többször bizonyított. A világ négy legnagyobb sporteseményéből kettőt megszerveztünk, már csak labdarúgó-világbajnokságot és olimpiát kellene” – jelentette ki a kétszeres olimpiai bajnok, Szabó Bence.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-20 08:00 Cikk megjelenítése: 140 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1064
szavazógép
2026-01-20: Közélet - Nagy B. Sándor:

Öngyógyítás fotózással (Fekete Zsolt fényképkiállítása)

Rendhagyó módon, handpan-élőzenével nyitotta meg Fekete Zsolt (Blacky) közismert sepsiszentgyörgyi „színész, zenész és szociális aktivista” SK25 Előtanulmány az öngyógyításhoz című fotókiállítását a Tein Teaházban múlt héten. A hangulatos zenés nyitány után előbb Csernátoni Loránd kérdéseire válaszolva vallott magáról és mesélt fotóiról, majd a nézők is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, további kérdéseket téve fel és kifejtve véleményüket a sepsiszentgyörgyi képzőművészeti életről.
2026-01-20: Belföld - :

Kormányválság a láthatáron

A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta tegnap az alakulat alelnöke, Lia Olguţa Vasilescu.
rel="noreferrer"