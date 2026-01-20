Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója és Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára olimpiai értékeinkről és hagyományainkról beszélt a Székely Nemzeti Múzeumban a múlt héten. A Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetője, Imreh István által vezetett beszélgetésen elmondták, fontos feladatuknak tartják, hogy az olimpiai eszmeiségért tevők emlékét ápolják, életművüket ismertté tegyék. Most éppen abban járnak, hogy előkészítsék a Kemény Ferenc sportszervező, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjának állított emléktábla avatását Brassóban, ahol négy évet tanított.

A meghívottak elsőként arra a kérdésre adtak választ, miért is vannak jelen most Sepsiszentgyörgyön és miért igyekeznek Brassóba. A vendégek úgy fogalmaztak, sportolóink mindig is sikeresek voltak, azaz van mit ünnepelnünk. A Magyar Olimpiai Bizottság tavaly decemberben ünnepelte 130. születésnapját, és kerek évfordulója volt a Magyar Olimpiai Akadémiának is, amely immár negyven éve áll a sport szolgálatában. Ők vették számba, hogy olimpiai bajnokaink hány helyen is születtek a Kárpát-medencében, s döntötték el, végigjárják azokat a helyeket és emléktáblát helyeznek el tiszteletük jeléül. A 190 olimpiai bajnoki címet 316 sportoló nyerte el (nem csak egyéniben, többen párosban vagy csapattagként győzedelmeskedtek), közülük 177-en már nem élnek. Budapesten egyszerűbb a dolguk (ott 126-an születtek), hiszen csak a tábla helyét kell megtalálniuk. Emellett akad tennivalójuk bőven a fővárostól távol is.

A Brassóban négy évig tanárként dolgozó Kemény Ferenc a kezdetektől ott volt a modern kori olimpiai mozgalom bölcsőjénél, és neki köszön­hetően alakult meg a világon hatodikként a Magyar Olimpiai Bizottság. Magyarországon sportcsarnokot, alapítványt neveztek el róla, a Testnevelési Főiskolán szobra áll, Egerben pedig, ahol oly sokáig tevékenykedett, elevenen őrzik emlékét. Eljött az ideje, hogy Brassóban is emléktáblát avassanak tiszteletére: három nyelven fogja hirdetni, milyen jelentős személyiség volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagja – mondották.

Hogy mi a legfőbb célkitűzése a Magyar Olimpiai Bizottságnak? Rövid távon megnyerni a kétszázadik aranyérmet is. Jelenleg 190-nél tartanak, s rég volt már olyan, hogy egyetlen olimpián tízzel gazdagodjanak, de a csillagok szerencsésen állnak, és akár a soron következő, újra Los Angelesben sorra kerülő játékokon ez megszülethet. Hosszabb távú álmuk az, hogy Magyarország megrendezhesse a játékokat, mert „nagyon nagy szívfájdalma mindenkinek, hogy olimpiát nem rendeztünk” – mondotta Szabó Bence.

Magyarország egészen biztosan képes arra, hogy ilyen jelentős sport­eseményt megszervezzen – bizonyította ezt a közelmúltban nagyon sokszor. Szerveztek világbajnokságot a kajak-kenutól a dzsúdón és birkózáson át a vívásig szinte mindenből, és nem túlzás kimondani, világsiker volt a Nemzetközi Úszószövetség égisze alatt zajló úszó-világbajnokság vagy a 2023-ban tartott atlétikai világbajnokság a Nemzeti Atlétikai Központban. „Magyarország már többször bizonyított. A világ négy legnagyobb sporteseményéből kettőt megszerveztünk, már csak labdarúgó-világbajnokságot és olimpiát kellene” – jelentette ki a kétszeres olimpiai bajnok, Szabó Bence.