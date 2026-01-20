Kormányválság a láthatáron

A politikus az Antena 3 CNN televízióadónak nyilatkozva kijelentette, Ilie Bolojan miniszterelnök „nap mint nap tesz arról”, hogy a PSD úgy érezze, nem tudnak egy csapatban dolgozni. „Szerintem nem lesz szükség bizalmatlansági indítványra, egyszerűen kilépünk a kormányból” – szögezte le Lia Olguţa Vasilescu.

A craiovai polgármester azt is elmondta, hogy ha ez bekövetkezik, a Bolojan-kormány megbukik, a parlamentnek pedig szavaznia kell az új összetételű kabinetről. Vasilescu nem kívánta részletezni, hogy milyen tervei vannak pártjának a kormányból való esetleges kilépés utáni időszakra, mint mondta, a párttagokkal való konzultáció lezárása után döntenek a stratégiáról, ha ez esedékes lesz. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben a PSD egy olyan kormányt szeretne-e, amelyben a jelenlegi koalíciós pártok részt vesznek, de Ilie Bolojan és talán az USR nélkül, vagy egy olyan kormányt, amelyben az AUR is részt vesz, Olguța Vasilescu így válaszolt: „Jelenleg nem fontolgatunk semmilyen lehetőséget, mert miután kilépünk a kormányból, akkor fogjuk kidolgozni a stratégiánkat. Egyelőre várjuk meg, mit mondanak a pártbéli kollégák. Nem szeretnék semmilyen irányt megadni, mielőtt nem konzultáltam volna az összes kollégánkkal.”

Egy nappal korábban Olguţa Vasilescu, aki különben Craiova polgármestere, azzal vádolta Ilie Bolojant, hogy a kormány nem biztosította a tulajdonában levő Electrocentrale Craiova hőerőmű működéséhez szükséges forrásokat, ezért az elmúlt két hétben öt alkalommal több mint 24 órára fűtés nélkül maradt a város, és a Ford autógyárnak is le kellett állítania a termelést. Erre utalva tegnapi televíziós nyilatkozatában kijelentette: „úgy vélem, hogy a Craiovában zajló események egyfajta szabotázsnak minősülnek”.