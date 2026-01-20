Kormányválság a láthatáron

A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta tegnap az alakulat alelnöke, Lia Olguţa Vasilescu.
A politikus az Antena 3 CNN televízióadónak nyilatkozva kijelentette, Ilie Bolojan miniszterelnök „nap mint nap tesz arról”, hogy a PSD úgy érezze, nem tudnak egy csapatban dolgozni. „Szerintem nem lesz szükség bizalmatlansági indítványra, egyszerűen kilépünk a kormányból” – szögezte le Lia Olguţa Vasilescu.
A craiovai polgármester azt is elmondta, hogy ha ez bekövetkezik, a Bolojan-kormány megbukik, a parlamentnek pedig szavaznia kell az új összetételű kabinetről. Vasilescu nem kívánta részletezni, hogy milyen tervei vannak pártjának a kormányból való esetleges kilépés utáni időszakra, mint mondta, a párttagokkal való konzultáció lezárása után döntenek a stratégiáról, ha ez esedékes lesz. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben a PSD egy olyan kormányt szeretne-e, amelyben a jelenlegi koalíciós pártok részt vesznek, de Ilie Bolojan és talán az USR nélkül, vagy egy olyan kormányt, amelyben az AUR is részt vesz, Olguța Vasilescu így válaszolt: „Jelenleg nem fontolgatunk semmilyen lehetőséget, mert miután kilépünk a kormányból, akkor fogjuk kidolgozni a stratégiánkat. Egyelőre várjuk meg, mit mondanak a pártbéli kollégák. Nem szeretnék semmilyen irányt megadni, mielőtt nem konzultáltam volna az összes kollégánkkal.”
Egy nappal korábban Olguţa Vasilescu, aki különben Craiova polgármestere, azzal vádolta Ilie Bolojant, hogy a kormány nem biztosította a tulajdonában levő Electrocentrale Craiova hőerőmű működéséhez szükséges forrásokat, ezért az elmúlt két hétben öt alkalommal több mint 24 órára fűtés nélkül maradt a város, és a Ford autógyárnak is le kellett állítania a termelést. Erre utalva tegnapi televíziós nyilatkozatában kijelentette: „úgy vélem, hogy a Craiovában zajló események egyfajta szabotázsnak minősülnek”.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.