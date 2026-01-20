Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Közigazgatási reform és gazdaságélénkítő intézkedésekIsmét felelősségvállalással

2026. január 20., kedd, Belföld

Politikai források szerint a koalíciós pártok tegnapi ülésükön megállapodtak arról, hogy a kormány a közigazgatási reformmal együtt felelősséget vállal a parlamentben a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt gazdaságélénkítő intézkedésekért is.

    Fotó: Facebook / Tánczos Barna

Információk szerint a két csomag külön törvénytervezetként kerül a parlament elé, ahogyan a korábbi felelősségvállalások esetében is történt, hogy ha valamelyik az alkotmánybíróság elé kerül, az ne érintse mindkét törvénytervezetet. A parlamenti felelősségvállalás időpontjáról egyelőre nem született döntés.

Politikai források szerint a 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyben a pénzügyminisztérium, a kormánypártok, valamint a megyei jogú városok, városok és községek önkormányzatainak képviselői is részt vesznek. A testület feladata az áfabevételek visszaosztásáról szóló döntések kidolgozása lesz. Ezt a bizottságot Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányítja.

A PSD és az RMDSZ elnökének kérésére a koalíció következő ülésén részt vesz Oana Ţoiu külügyminiszter is, aki magyarázatot ad arra, hogy miért támogatta az Állandó Képviselők Bizottságában (Coreper) a Romániát képviselő nagykövet az EU-Mercosur megállapodást. Claudiu Manda, a Szociáldemokrata Párt (PSD) főtitkára az ülés előtt sérelmezte, hogy a kormányfő és az államfő nem egyeztetett a szociáldemokratákkal, mielőtt a kereskedelmi megállapodás támogatásáról döntöttek. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy ilyen horderejű döntések a koalíciót alkotó pártok megkérdezése nélkül szülessenek meg. Manda emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ is sérelmezte az egyeztetések hiányát.

