Nincs veszélyben az energiaellátás

2026. január 20., kedd, Belföld

Az energiaügyi miniszter szerint a fagyos időjárás miatt jelentősen megnőtt a gáz- és villamosenergia-fogyasztás Romániában, de nincs veszélyben az energiaellátás és az országos energiarendszer sem.

  • Fotó: Facebook / Bogdan Ivan
    Fotó: Facebook / Bogdan Ivan

Bogdan Ivan az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs tegnapi ülése után nyilatkozott a sajtónak. Kifejtette, hogy hétfőn az elmúlt négy év legnagyobb villa­mosenergia-fogyasztását regisztrálták. Ugyanakkor ezen a télen a földgázfelhasználás az előző év azonos időszakához képest átlagosan 14,5 százalékkal nőtt, elérve a napi 60 millió köbmétert. A szükséges energiatöbbletet hazai termelésből, a gáztárolókból és szükség esetén importból biztosítják – nyugtatta meg a közvéleményt a miniszter.

Ivan hangsúlyozta, hogy a gáztárolók töltöttségi szintje jelenleg 59 százalékos, és ez a szint mintegy 10 százalékponttal meghaladja az uniós átlagot. A hazai energiarendszer felkészült a várhatóan szerdáig tartó fagyos időszakra, mind a gáz-, mind a villamosenergia-termelés, -szállítás és -elosztás terén – jelentette ki. Hozzátette: a szénalapú energiatermelés és a szénkészletek is biztosítottak, az erőművek maximális kapacitással működnek, így az ország képes átvészelni a rendkívüli hideg időszakot.

A miniszter elmondta, hogy Suceava megyében a kedvezőtlen időjárás miatt mintegy 700 háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, de a helyreállításon folyamatosan dolgoznak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn holnapig érvényben lévő, fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki Románia egész területére.

