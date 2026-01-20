Az energiaügyi miniszter szerint a fagyos időjárás miatt jelentősen megnőtt a gáz- és villamosenergia-fogyasztás Romániában, de nincs veszélyben az energiaellátás és az országos energiarendszer sem.
Bogdan Ivan az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs tegnapi ülése után nyilatkozott a sajtónak. Kifejtette, hogy hétfőn az elmúlt négy év legnagyobb villamosenergia-fogyasztását regisztrálták. Ugyanakkor ezen a télen a földgázfelhasználás az előző év azonos időszakához képest átlagosan 14,5 százalékkal nőtt, elérve a napi 60 millió köbmétert. A szükséges energiatöbbletet hazai termelésből, a gáztárolókból és szükség esetén importból biztosítják – nyugtatta meg a közvéleményt a miniszter.
Ivan hangsúlyozta, hogy a gáztárolók töltöttségi szintje jelenleg 59 százalékos, és ez a szint mintegy 10 százalékponttal meghaladja az uniós átlagot. A hazai energiarendszer felkészült a várhatóan szerdáig tartó fagyos időszakra, mind a gáz-, mind a villamosenergia-termelés, -szállítás és -elosztás terén – jelentette ki. Hozzátette: a szénalapú energiatermelés és a szénkészletek is biztosítottak, az erőművek maximális kapacitással működnek, így az ország képes átvészelni a rendkívüli hideg időszakot.
A miniszter elmondta, hogy Suceava megyében a kedvezőtlen időjárás miatt mintegy 700 háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, de a helyreállításon folyamatosan dolgoznak.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn holnapig érvényben lévő, fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki Románia egész területére.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.