Romániai sérült is van

2026. január 20., kedd, Belföld

Két román állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett a spanyolországi Córdoba térségében történt vasúti balesetben – erősítette meg tegnap a külügyminisztérium.

A közlemény szerint az érintettek nincsenek életveszélyben. A sevillai román főkonzulátushoz a balesettel összefüggésben nem érkezett konzuli segítségkérés. A spanyolországi vasúti baleset vasárnap este Córdoba közelében történt, amikor egy Madridba tartó nagy sebességű vonat kisiklott, áttért az ellenkező vágányokra, majd összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel. A két szerelvényen összesen 484 utas tartózkodott; tegnap esti adatok szerint 39-en életüket vesztették, 73-an pedig kórházi ellátásra szorulnak. Huszonnégy sérült – köztük négy gyerek – súlyos állapotban van.

