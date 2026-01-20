Potra előzetesben marad

A zsoldosvezér fia, Dorian Potra és az unokaöccse, Alexandru Potra a vizsgálati fogságból házi őrizetbe kerül, és nyomkövető viselésére kötelezték őket. Potráékat november 20-án helyezték előzetes letartóztatásba, miután korábban az Egyesült Arab Emírségekben őrizetbe vették, majd Romániába hozták őket. Horaţiu Potrát és társait ugyanabban az ügyben állította bíróság elé a legfőbb ügyészség, amelyben Călin Georgescu volt államfőjelölt ellen is vádat emeltek az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlet miatt. A büntetőper jelenleg az előkészítő szakaszban van, a következő tárgyalást január 21-re tűzték ki.

Előzetes letartóztatásban marad a következő 30 napban is Horaţiu Potra – döntötte el tegnap a legfelsőbb bíróság.

