HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

KartellezÅ‘ jÃ¡rmÅ±javÃ­tÃ³k

2026. januÃ¡r 20., kedd, BelfÃ¶ld

A VersenytanÃ¡cs Ã¶sszesen 14,73 milliÃ³ lej bÃ­rsÃ¡got szabott ki 27 romÃ¡niai jÃ¡rmÅ±karbantartÃ³ Ã©s -javÃ­tÃ³ vÃ¡llalatra, mert versenykorlÃ¡tozÃ³ megÃ¡llapodÃ¡st kÃ¶tÃ¶ttek a munkadÃ­jak, az alkatrÃ©szÃ¡rak Ã©s mÃ¡s kereskedelmi feltÃ©telek rÃ¶gzÃ­tÃ©sÃ©rÅ‘l bizonyos biztosÃ­tÃ³tÃ¡rsasÃ¡gokkal folytatott Ã¼zleti kapcsolataikban.

  • FotÃ³: Pixabay.com
    FotÃ³: Pixabay.com

Az intÃ©zmÃ©ny kÃ¶zlemÃ©nye szerint a megbÃ­rsÃ¡golt cÃ©gek kÃ¶zÃ¼l 25 autÃ³szerviz az Auto Italia Impex romÃ¡niai mÃ¡rkaszerviz-hÃ¡lÃ³zatÃ¡hoz tartozott vagy tartozik, tovÃ¡bbÃ¡ kÃ©t biztosÃ­tÃ³tÃ¡rsasÃ¡g, a Gothaer (jelenleg Allianz Å¢iriac Unit) Ã©s az Uniqa Ã¶sszesen 6,7 milliÃ³ lej bÃ­rsÃ¡got kapott az Ã¼gyben. A vizsgÃ¡lat megÃ¡llapÃ­totta, hogy a vÃ¡llalatok versenykorlÃ¡tozÃ³ mÃ³don Ã¶sszehangoltÃ¡k piaci magatartÃ¡sukat. Az eljÃ¡rÃ¡s egy Ãºgynevezett engedÃ©kenysÃ©gi kÃ©relem nyomÃ¡n indult, amelyet az egyik Ã©rintett cÃ©g nyÃºjtott be a VersenytanÃ¡cshoz. Ezzel a jogi eszkÃ¶zzel a vÃ¡llalkozÃ¡sok a kartell- vagy mÃ¡s versenyjogi jogsÃ©rtÃ©sek feltÃ¡rÃ¡sÃ¡ban valÃ³ egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©rt cserÃ©be a bÃ­rsÃ¡g csÃ¶kkentÃ©sÃ©t vagy elengedÃ©sÃ©t kÃ©rhetik.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2026-01-20 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 200 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 2
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket!

Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.

Havi tÃ¡mogatÃ¡s (elÅ‘fizetÃ©s): a megadott Ã¶sszeget havonta automatikusan levonjuk a kÃ¡rtyÃ¡drÃ³l (minimum 5 RON/hÃ³). BÃ¡rmikor lemondhatÃ³, a kezelÃ©shez e-mailben kÃ¼ldÃ¼nk egy egyszer hasznÃ¡lhatÃ³ kezelÅ‘ linket.

Havi tÃ¡mogatÃ¡s indÃ­tÃ¡sa
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint az elmÃºlt Ã©vekben ki volt RomÃ¡nia legjobb miniszterelnÃ¶ke?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1064
szavazÃ³gÃ©p
2026-01-20: BelfÃ¶ld - :

Potra elÅ‘zetesben marad

ElÅ‘zetes letartÃ³ztatÃ¡sban marad a kÃ¶vetkezÅ‘ 30 napban is HoraÅ£iu Potra â€“ dÃ¶ntÃ¶tte el tegnap a legfelsÅ‘bb bÃ­rÃ³sÃ¡g.
2026-01-20: KÃ¶zÃ©let - Demeter J. IldikÃ³:

DÃ¼hÃ¶sek az emberek (AdÃ³ellenes tÃ¼ntetÃ©s SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶n)

PaprikÃ¡s hangulatban kezdÅ‘dÃ¶tt ez a hÃ©t SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶n: a rosszul megvÃ¡lasztott idÅ‘pont â€“ hÃ©tfÅ‘ 12 Ã³ra â€“ Ã©s a mÃ­nusz tÃ­z fokos hideg ellenÃ©re tÃ¶bb szÃ¡zan gyÅ±ltek Ã¶ssze a vÃ¡roshÃ¡za elÅ‘tt, hogy a megemelt adÃ³kkal kapcsolatos elÃ©gedetlensÃ©gÃ¼ket Ã©s a dÃ¶ntÃ©shozÃ³kra irÃ¡nyulÃ³ haragjukat kifejezzÃ©k. A jelenlevÅ‘k a helyi Ã¶nkormÃ¡nyzatot Ã©s az RMDSZ-t hibÃ¡ztattÃ¡k azÃ©rt, hogy nem vÃ©dte meg az embereket az Ã©letÃ¼ket ellehetetlenÃ­tÅ‘ Ãºjabb meg Ãºjabb, sÃºlyosabbnÃ¡l sÃºlyosabb terhektÅ‘l.
rel="noreferrer"