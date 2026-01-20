Az intÃ©zmÃ©ny kÃ¶zlemÃ©nye szerint a megbÃ­rsÃ¡golt cÃ©gek kÃ¶zÃ¼l 25 autÃ³szerviz az Auto Italia Impex romÃ¡niai mÃ¡rkaszerviz-hÃ¡lÃ³zatÃ¡hoz tartozott vagy tartozik, tovÃ¡bbÃ¡ kÃ©t biztosÃ­tÃ³tÃ¡rsasÃ¡g, a Gothaer (jelenleg Allianz Å¢iriac Unit) Ã©s az Uniqa Ã¶sszesen 6,7 milliÃ³ lej bÃ­rsÃ¡got kapott az Ã¼gyben. A vizsgÃ¡lat megÃ¡llapÃ­totta, hogy a vÃ¡llalatok versenykorlÃ¡tozÃ³ mÃ³don Ã¶sszehangoltÃ¡k piaci magatartÃ¡sukat. Az eljÃ¡rÃ¡s egy Ãºgynevezett engedÃ©kenysÃ©gi kÃ©relem nyomÃ¡n indult, amelyet az egyik Ã©rintett cÃ©g nyÃºjtott be a VersenytanÃ¡cshoz. Ezzel a jogi eszkÃ¶zzel a vÃ¡llalkozÃ¡sok a kartell- vagy mÃ¡s versenyjogi jogsÃ©rtÃ©sek feltÃ¡rÃ¡sÃ¡ban valÃ³ egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©rt cserÃ©be a bÃ­rsÃ¡g csÃ¶kkentÃ©sÃ©t vagy elengedÃ©sÃ©t kÃ©rhetik.

A VersenytanÃ¡cs Ã¶sszesen 14,73 milliÃ³ lej bÃ­rsÃ¡got szabott ki 27 romÃ¡niai jÃ¡rmÅ±karbantartÃ³ Ã©s -javÃ­tÃ³ vÃ¡llalatra, mert versenykorlÃ¡tozÃ³ megÃ¡llapodÃ¡st kÃ¶tÃ¶ttek a munkadÃ­jak, az alkatrÃ©szÃ¡rak Ã©s mÃ¡s kereskedelmi feltÃ©telek rÃ¶gzÃ­tÃ©sÃ©rÅ‘l bizonyos biztosÃ­tÃ³tÃ¡rsasÃ¡gokkal folytatott Ã¼zleti kapcsolataikban.

