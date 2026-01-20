Paprikás hangulatban kezdődött ez a hét Sepsiszentgyörgyön: a rosszul megválasztott időpont – hétfő 12 óra – és a mínusz tíz fokos hideg ellenére több százan gyűltek össze a városháza előtt, hogy a megemelt adókkal kapcsolatos elégedetlenségüket és a döntéshozókra irányuló haragjukat kifejezzék. A jelenlevők a helyi önkormányzatot és az RMDSZ-t hibáztatták azért, hogy nem védte meg az embereket az életüket ellehetetlenítő újabb meg újabb, súlyosabbnál súlyosabb terhektől.

Csak a népet nyúzzák

A til­takozást Fazakas Péter hagyományőrző huszárkapitány, az Erdélyi Magyar Szövetség politikusa hívta össze közösségi oldalán, de Antal Árpád polgármester is kifutott egy pulóverben, hogy betessékelje a jelenlevőket a fűtött tanácsterembe; meghívását ellenségesen fogadták – korábban kellett volna egyeztetni, mondták többen –, de be sem fért volna a percről percre gyarapodó tömeg, amelyhez Fazakas Péter egy hangosbeszélőn próbált szólni, ám szavai belevesztek az általános hangzavarba.

Mindenki inkább a polgármesterrel kívánt beszélni, szorosan körülfogták, és aki közel volt, egymás szavába vágva bizonygatta, hogy más városokban alacsonyabbak az adók, illetve saját helyzetét magyarázta, papírral vagy mobiltelefonon levő adatokkal. Kemény szavakkal – aljasságot is emlegetve – felhányták, hogy az adók nem 70–80 százalékkal, hanem kétszer annyival nőttek, hogy az adózási érték irreálisan magas, hogy az autókért kétszer annyit kell fizetni, mint a nagyvárosokban, pedig Sepsiszentgyörgyön a keresetek sokkal alacsonyabbak, mint Brassóban, Kolozsváron vagy Bukarestben, és hogy a garázsokra még a lakásadónál is nagyobb összegeket róttak ki, egyoldalúan felrúgva az érvényben levő szerződéseket. Egy hölgy azt sérelmezte, hogy az utca korszerűsítése miatt megy tönkre a házuk: a magasabbra került aszfaltról folyik be a pincébe a víz, ázik és romlik az épület alapzata, és most sokkal nagyobb adót is kell fizetniük azért, ami mások hibájából veszíti az értékét.

Antal Árpád egyenként próbált válaszolni a mellette vagy körülötte állóknak (egy idő után hoztak neki egy kabátot), érvelt és cáfolt, számokat sorakoztatott fel, de senki sem mutatkozott elégedettnek, még az a kerekes székes férfi sem, akinek a lakásadója magasabb a havi jövedelménél, mivel a kormány a fogyatékkal élők adókedvezményeit eltörölte. Az elöljáró megismételte egy korábbi bejelentését: az adót nem engedhetik el, mert erre törvény van, a fogyatékkal élőknek azonban egyszeri segélyként visszatérítik ezt a pénzt, csak kérvényezniük kell.

Azok, akik nem fértek oda, néhány méterről kiabáltak be, többek között azt, hogy az RMDSZ nem ezt ígérte a választási kampányban, hogy ezentúl nem fognak sem a szövetségre, sem a jelöltjeire szavazni, mert nem az emberek, hanem a hatalom érdekeit képviselik, hogy kifosztják a polgárokat és csődbe viszik a cégeket, hogy elveszik a fiatalok kedvét a hazatelepedéstől (Gyere haza és fizess! – ismételgették keserűen), hogy a politikusok még semmit nem vontak meg maguktól, csak a népről nyúznak le minden bőrt, akkor is, amikor már nincs honnan. Egy hölgy az országos statisztikai intézettől származó adatot nyomtatott ki, amely szerint 2025-ben az ország lakosságának 19 százaléka mélyszegénységben élt, egy kisebb csoport a helyi tanács leváltásának lehetőségét latolgatta.

A tüntetésen nem csak helybeliek vettek részt, a környező falvakból is érkeztek néhányan, köztük egy gidófalvi férfi, aki lapunknak elmondta, hogy a házadója 180 százalékkal magasabb, mint tavaly. Egy szotyori család azért elégedetlen, mert a terelőút számára kisajátított hektárjukért kevesebbet fizettek, mint amekkora adót most be akarnak hajtani tőlük. Két sepsiszentgyörgyi férfi azt emelte ki (egymástól függetlenül), hogy a telekadó, ami Kolozsváron 15 ezer lej hektáronként, Sepsiszentgyörgyön 47 ezer lejre emelkedett; egyikük azt mondta, most megköszöni, ami államosított ingatlant nem adtak vissza, mert magánszemélyként és cégvezetőként is nehéz helyzetbe került, nem tudja, hogy fogja a meglévők adóit kifizetni. A másik férfi közölte, hogy vállalkozására 1,6 euró helyett 50 eurós bérleti díjat vetettek ki négyzetméterenként, ezt egy ilyen kis városban nem lehet kitermelni, véleménye szerint olyan elvárás ez, mintha Mercedes gépkocsi megvásárlására köteleznének valakit, akinek csak Daciára futja.

Az adóemelés nem reform

Közben a tüntetők nagyobbik része átvonult a főtérre, ahol a tiltakozást összehívó Fazakas Péter rövid beszédet tartott a kőszínpadról. Elfogyott a türelmünk, közölte, és hangsúlyozta, hogy békés, törvénytisztelő, adófizető polgárokként joguk van a rájuk rakott aránytalan terheket szóvá tenni. A kormány és az önkormányzatok által megemelt adókat nem előzte meg társadalmi párbeszéd, de „az adóemelés nem reform, nem fejlődés és nem megoldás”, amikor a bérek, nyugdíjak és a megélhetés biztonsága nem tart lépést az árakkal. Nem statisztikai adatok vagyunk, hanem családok, dolgozó emberek, nyugdíjasok, kisvállalkozók; valós emberek valós gondokkal, és elfogadhatatlan számunkra, hogy mindig mi fizessünk a mások hibás döntéseiért. Épp ezért az adóemelések felülvizsgálatát követeljük a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével, illetve valódi párbeszédet, nem utólagos magyarázkodást; nem fogjuk csendben elfogadni az igazságtalan döntéseket – szögezte le.

Fazakas Péter szerint a város „nem egy adminisztratív egység, hanem egy közösség, amit nem lehet büntetlenül figyelmen kívül hagyni”. Üzenjük a helyi önkormányzatnak és a kormánynak, amelyben azok is ott vannak, akiket mi küldtünk oda, hogy a türelem nem végtelen, a hallgatás nem beleegyezés, a békesség nem egyenlő a meghunyászkodással – sorolta, és igazságos, kiszámítható döntéseket kért. Végül azt kérte, hogy maradjon mindenki fegyelmezett, békés, következetes és kitartó, mert a harc nem ér véget, jövő hétfőn (január 26-án) 17 órakor újabb tiltakozásra várják a sepsiszentgyörgyieket.

A tüntetés bő másfél órát tartott, a végén a főtérről többen visszaszivárogtak a városháza elé, ahol Antal Árpád még mindig próbálta megnyugtatni a hozzá fordulókat.

Többet ad a város, mint amennyit elvesz

Megérti az emberek felháborodását, mert az elmúlt évben több olyan döntés született, ami kedvezőtlenül érintette a lakosságot – nyilatkozta a tüntetés után, már az irodájában a polgármester, aki szerint helyi szinten sem volt egyszerű bizonyos döntéseket meghozni, és mivel „a közösségi médiában megjelent fél­információk” még jobban feldühítették az embereket, most már jóval nehezebb reális érvekkel és számokkal meggyőzni őket. De ezt nem lehet megspórolni – tette hozzá, és röviden összefoglalta a legfontosabbakat.

Elsőként azt a tényt szögezte le, hogy Sepsiszentgyörgyön a törvény által megengedett minimális szinten van a magánszemélyek lakás- és telekadója – össze lehet hasonlítani a brassói, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi adókkal, mindenütt magasabbak –, de ez nem azt jelenti, hogy nem nőttek. A gépkocsik esetében valószínűleg itt magasabbak az adók, de a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a lakhatást tartja a legfontosabbnak, és ahhoz, hogy a lakások adóját minimális szinten tudják tartani, az autókra magasabb adót kell kivetni – magyarázta. A város költségvetése tavaly körülbelül 300 millió lej volt, ebből 100 millió európai uniós alapokból származik, és ezt úgy tudták lehívni, hogy a város polgárai által adóként befizetett 12 millió lej biztosította az önrészt a pályázatokhoz; így épültek vagy újultak meg iskolák, közterek, utcák. Minden egy lej adó mellé tíz lejt hozunk, az idén valószínűleg többet is – nyomatékosította. Hozzátette: szeretné, ha a sepsiszentgyörgyi polgárok azt éreznék, hogy az adójuk befektetés a gyermekek jövőjébe, mert nincs még egy olyan város az országban, ahol a gyermekek ennyi támogatást kapnak. Az önkormányzat fizeti az osztálypénzt (korosztályok szerint 50, 100, illetve 150 lejt), hogy ne a szülőktől vegyék el, a roncskocsi programmal 3000 lejt (sok esetben húszévi adót) adnak a régi autókért, a Bevezetés a sportba program ára 328 lej gyermekenként, a nagycsaládos kártyával és a Sepsi kártyával pedig jelentős kedvezményeket kapnak a helybeliek – mindent összevetve a sepsiszentgyörgyi családok többet kapnak az önkormányzattól, mint amennyi adót befizetnek – állítja a polgármester.

Antal Árpád nagyon szeretné, ha ezeket a szolgáltatásokat folytatni tudnák, és azzal sem ért egyet, amit az adóellenes tüntetésen javasoltak egyesek, hogy elég, ha minden második utcai lámpán ég a villanykörte, vagy ha csak kétnaponta seprik az utcákat: a maga részéről büszke arra, hogy a város infrastruktúrája rendben van és az utcák tiszták, ilyen téren nem szeretne engedményeket tenni.

A polgármester ma délután lakossági fórumon beszélget a sepsiszentgyörgyiekkel az új adózási helyzetről; a találkozót az elöljáró közösségi oldalán élőben is közvetítik. Csütörtökön a román ajkú választókkal kerül sor hasonló rendezvényre, és ha lesz rá igény, másokat is szerveznek még.