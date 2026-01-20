Az életmentő vendégmunkás

A vasárnapi eset Craiova egyik parkjában történt, az ötéves apróság szüleivel tartózkodott a parkban, de hirtelen beszaladt a tó jegére, az betörött alatta, ő pedig elmerült a fagyos vízben. Édesapja sikertelenül próbálta kimenteni, ám a kislány segítségére sietett egy 47 éves, indiai származású vendégmunkás, aki a parkban sétálva vette észre a történteket, és nem habozott, azonnal utána ugrott. Egészen addig tartotta karjaiban a gyermeket, ameddig megérkeztek a hivatásos katasztrófaelhárítók, s egy gumicsónak segítségével partra húzták mindkettőjüket, majd kihűlési tünetekkel kórházba szállították őket és túl vannak az életveszélyen. A hőstettet végrehajtó 47 esztendős Vipan Kumar 2024 júniusa óta dolgozik vendégmunkásként Romániában, szakképzetlenként egy elektromossági vállalatnál foglalkoztatják, és mint elmondta, maga is egy kislány édesapja. Rá gondolt, amikor meglátta a fuldokló gyermeket, és azonnal mentésére indult.

A vendégmunkás cselekedete erőteljes érzelmi hullámokat keltett, érthetően, hiszen önzetlenül életet mentett, egy figyelmetlen apróság életét. Tisztelettel, elismeréssel beszélnek róla mind a szemtanúk, mind a közösségi oldalak véleménynyilvánítói, sőt, a város szociáldemokrata polgármestere, a koalíciós társakat fenntartás nélkül ostorozó, politikai magatartása okán akár radikálisnak is tekinthető Lia-Olguța Vasilescu díszpolgári címre terjeszti elő a vendégmunkást.

Valójában nem csupán egy bátor, életmentő cselekedetről van szó, hanem ennél jóval többről. Vipan Kumar nem kizárólag önmagára, hanem az ázsiai vendégmunkásokra irányítja újólag a figyelmet, bizonyítva, hogy a romániai társadalom aktív és szükséges részét képezik. Hiszen ő és a hozzá hasonlók családjaikat hátrahagyva hivatalosan érkeznek az országba, több tízezren olyan munkát vállalnak – építőtelepeken jobbára, de vendéglátóiparban is –, amelyet az itteniek már nem végeznek el. Vagy azért, mert a romániai munkaerő annyi pénzért nem hajlandó ugyanazt megtenni, vagy mert méltóságán alulinak tekinti. Ők viszont vállalják, nem kívánnak ide költözni, hiszen családjaiktól távol élnek – Vipan Kumar is telefonja képernyőjén mutatta kislányát, feleségét –, s az a kevéske megtakarított pénz is sokat ér nekik, azt hazájukba, az otthoniaknak juttatják.

Éppen ezért szégyenteljes a romániai szélsőséges politikai erők kirohanása az ázsiai futárok, ételkihordók ellen, az a gyalázó, bántalmazó magatartás, mely az elmúlt fél évben kezdett kibontakozni. Miközben üres és veszélyes politikai szólamokat harsognak, olyan embereket támadnak, akik a romániaiak helyett dolgoznak. Nem migránsok, nem vallási fanatikusok, hanem dolgozó ázsiaiak, akik a legnehezebb és gyakorta elkerült munkákat is elvégzik, és ha szükséges, íme, életet is mentenek.

Nem csupán újjászülethetett egy ötéves kislány, hanem egy tekintélyes figyelmeztetést is kapott a romániai társadalom, főként az a része, amelyben változatlanul erőteljesen burjánzanak a szélsőséges, idegengyűlölő nézetek. Vipan Kumar éppen azt bizonyította be, hogy lehet a vendégmunkásokat ostobán szidalmazni, kiutálni, bántalmazni, de nélkülük ez az ország még nehezebben boldogulna. A mostani életmentés azt is üzeni: indulatos, primitív idegengyűlölet helyett mindenkor célravezetőbb a mérlegelés, a gondolkodás. És talán még egy köszönetnek is helye van: egy megmentett életért, egy felépített kórházért, néhány kilométernyi autópályáért.

Craiova egyik parkjában kimentik a jeges vízbe esett kislányt. Fotó: Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă