Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és a Magyar Polgári Erő (MPE) is tiltakozását fejezte ki a Sepsiszentgyörgy önkormányzata által kiszabott helyi adók (ingatlan- és járműadók, illetve garázsilleték) mértéke miatt, mely meglátásuk szerint túlzott terheket ró mind a magán-, mind a jogi személyekre. Az EMSZ aláírásgyűjtést kezdeményez a helyi adókról szóló határozat módosítása, a terhek csökkentése érdekében, illetve jogi segítségnyújtással is szolgálnak azoknak, akik az adókivetés ellen bírósági úton szeretnének lépni.

Az Erdélyi Magyar Szövetség háromszéki vezetői – Kolcza István megyei elnök, Kádár Imola, a sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke, illetve Pap Attila kézdiszéki elnök – egybehangzó véleménye szerint Sepsiszentgyörgy önkormányzata nem a lakosság megsegítését, hanem a büntetését tűzte ki célul a helyi adók és illetékek kiszabásánál. Sajtótájékoztatójukon arról beszéltek, az önkormányzat indokolatlanul magas adókat rótt ki, felelőtlenül, kapzsi és meggondolatlan módon járt el. A megemelt adók nemcsak anyagi terhet jelentenek, hanem komoly társadalmi következményekkel is járnak egy olyan időszakban, amikor a lakosság egyre nehezebben törleszti a kiadásait, illetve a vállalkozások a tevékenységük csökkentésére kényszerülnek – húzták alá. Mint elhangzott, elfogadhatatlan, hogy a városi képviselő-testület egy ilyen drasztikus adóemelés mellett döntött. Meglátásuk szerint az, hogy a városi tanácsban kizárólag az RMDSZ képviselői foglalnak helyet, káros, mert nincs vita, fék, ellensúly, és amikor csak egy politikai erő dönt, akkor annak a lakosság megissza a levét.

Az EMSZ politikusai szerint a jelenlegi adópolitika túlzott terheket ró mind a magánszemélyekre, mind a vállalkozásokra, amit nem igazán tudnak megindokolni. Papp Attila tételesen ismertette, hogy a magánszemélyek ingatlanadója esetén a messze túlárazott adózási érték a gond, a vállalkozások esetében pedig a telekadónál a hektáronkénti adózási értéknek a többszörösére emelése. Véleménye szerint mindkét esetben számtalan kérdés vetődik fel az adók kiszámítása, megszabása terén, és remélik, idővel a megfelelő korrekciók megtörténnek. A harmadik tétel, ami szintén vitatható, a járműadó, mely más településekhez képest kétszeres. Papp Attila szerint nem világos, hogy az önkormányzat miért nem egyeztetett a szakmai szervezetekkel, miért nem gondolták át alaposabban, mielőtt főképp a vállalkozások esetében az egyik legmagasabb adóterhet kirótták.

Az EMSZ politikusa szerint, ha az adók mértékét nem mérséklik Sepsiszentgyörgyön, az sok vállalkozásnak fog problémát okozni, hiszen már a múlt évben bekövetkezett különböző adóemeléseket (áfa, jövedéki adó), valamint az energiaárak emelkedését már nehezen viselték a cégek.

Kádár Imola a közterületen található garázsok magas haszonbére kapcsán fejtette ki álláspontját. Eszerint az építmények tulajdonosait kényszerhelyzetbe hozta az önkormányzat, és bár az arculati egységesítés ellen nem tiltakoznak, úgy vélik, a garázsok felújítására túl rövid időt szabott meg a városháza, legalább hároméves átmeneti időszakra lenne szükség, figyelembe véve a gazdasági realitásokat és a lakosság teherbíró képességét.

Kolcza István bejelentette: az adatokat figyelembe véve, illetve azt, hogy szerintük a sepsiszentgyörgyi önkormányzat átgondolatlanul döntött, aláírásgyűjtést kezdeményeznek egy olyan határozattervezet érdekében, mely alacsonyabb adóterheket állapít meg. Kérik, hogy a testület vizsgálja felül a jelenlegi határozatot és módosítsa azt, csökkentve az adókat a törvény által megengedett legalacsonyabb szintre. Nem kérnek kiváltságokat, kivételezést, csak igazságos, arányos, megfizethető terheket, ezért indították az aláírásgyűjtést – jelezte Kolcza István. A megyei elnök elmondta: az aláírásgyűjtés online és offline is történik, előbbi az EMSZ Facebook-oldalán, utóbbi Sepsiszentgyörgyön a Bánki Donát utca 36. szám alatt, az alakulat székházában.

MPE: vonják vissza az adóemelési határozatot

A Magyar Polgári Erő Sepsiszentgyörgyi Szervezete közleményben fejezte ki elégedetlenségét a helyi adók „arcátlan megemelése” kapcsán. Azt kérik a városvezetéstől, hogy hatálytalanítsák a döntést és emberbarátibb adóemelést hajtsanak végre.

Az alakulat képviselői szerint az adóemeléssel Sepsiszentgyörgy kizárólagosan RMDSZ-es vezetése ellentmondott a szövetség által a választások során sokat emlegetett „többet a polgárnak, kevesebbet az államnak” elvnek.

Az MPE továbbá álszent szerecsenmosdatásnak tartja, hogy Antal Árpád polgármester a kormányra hárítja a felelősséget az adóemelés kapcsán, miközben az RMDSZ is oszlopos tagja a kabinetnek. Zárásként arra kérik a polgármestert, tegyen eleget a jogos közfelháborodásnak és vonja vissza a határozatot, elfogadhatatlan ugyanis, hogy amellett, hogy „Sepsiszentgyörgy és Háromszék országos szinten a sor végén kullog a bérek tekintetében, ráadásul az itt élők a legmagasabb adókat kénytelenek fizetni”.