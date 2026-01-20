Bővíti Sepsiszentgyörgy önkormányzata a megyeszékhelyi vállalkozásokat célzó de minimis típusú helyi támogatást, adott feltételek mellett a jogi személyek a telekadó jelentős részét is visszaigényelhetik.
A városháza tájékoztatása szerint a helyi kezdeményezésű, több mint tíz éve hatályban lévő de minimis támogatás szabályzata olyan értelemben módosult, hogy a jogi személyek (elsősorban a vállalkozások) nemcsak az épületeik után befizetett ingatlanadó egy adott hányadát igényelhetik vissza adott feltételek mellett, hanem a tulajdonukban lévő területek utáni adó esetében is érvényes ez a kedvezményforma. A módosítás hatályba lépését követően azok a vállalkozások, amelyeknek a székhelye Sepsiszentgyörgyön van bejegyezve, a telekadó legkevesebb 70 százalékát is visszaigényelhetik.
Mint ismert, a helyi vállalkozások 2013 óta az épületadójuk legalább egyharmadát visszaigényelhetik. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen működtetett támogatási rendszeren keresztül Sepsiszentgyörgy önkormányzata eddig több mint 21,3 millió lejjel támogatta a városban bejegyzett vállalkozásokat – olvasható a városházi tájékoztatóban. (ndi)
