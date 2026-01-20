Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

De minimis programA telekadóból is vissza lehet igényelni

2026. január 20., kedd, Közélet

Bővíti Sepsiszentgyörgy önkormányzata a megyeszékhelyi vállalkozásokat célzó de minimis típusú helyi támogatást, adott feltételek mellett a jogi személyek a telekadó jelentős részét is visszaigényelhetik.

  • Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
    Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

A városháza tájékoztatása szerint a helyi kezdeményezésű, több mint tíz éve hatályban lévő de minimis támogatás szabályzata olyan értelemben módosult, hogy a jogi személyek (elsősorban a vállalkozások) nemcsak az épületeik után befizetett ingatlanadó egy adott hányadát igényelhetik vissza adott feltételek mellett, hanem a tulajdonukban lévő területek utáni adó esetében is érvényes ez a kedvezményforma. A módosítás hatályba lépését követően azok a vállalkozások, amelyeknek a székhelye Sepsiszentgyörgyön van bejegyezve, a telekadó legkevesebb 70 százalékát is visszaigényelhetik.

Mint ismert, a helyi vállalkozások 2013 óta az épületadójuk legalább egyharmadát visszaigényelhetik. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen működtetett támogatási rendszeren keresztül Sepsiszentgyörgy önkormányzata eddig több mint 21,3 millió lejjel támogatta a városban bejegyzett vállalkozásokat – olvasható a városházi tájékoztatóban. (ndi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-20 08:00 Cikk megjelenítése: 414 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1064
szavazógép
2026-01-20: Közélet - Nagy D. István:

Adócsökkentést követelnek a kisebb magyar pártok (Sepsiszentgyörgy)

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és a Magyar Polgári Erő (MPE) is tiltakozását fejezte ki a Sepsiszentgyörgy önkormányzata által kiszabott helyi adók (ingatlan- és járműadók, illetve garázsilleték) mértéke miatt, mely meglátásuk szerint túlzott terheket ró mind a magán-, mind a jogi személyekre. Az EMSZ aláírásgyűjtést kezdeményez a helyi adókról szóló határozat módosítása, a terhek csökkentése érdekében, illetve jogi segítségnyújtással is szolgálnak azoknak, akik az adókivetés ellen bírósági úton szeretnének lépni.
2026-01-20: Közélet - :

Új jelzőlámpákat üzemelnek be

Hét új, a város különböző részein elhelyezett közlekedési jelzőlámpát üzemelnek be a napokban – tájékoztatott Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A városháza továbbá azt is jelezte, lakossági visszajelzések nyomán módosították egyes, már üzemben lévő villanyrendőrök hétvégi működési idejét.
rel="noreferrer"