Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Új jelzőlámpákat üzemelnek be

2026. január 20., kedd, Közélet

Hét új, a város különböző részein elhelyezett közlekedési jelzőlámpát üzemelnek be a napokban – tájékoztatott Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A városháza továbbá azt is jelezte, lakossági visszajelzések nyomán módosították egyes, már üzemben lévő villanyrendőrök hétvégi működési idejét.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A városháza közlése szerint a kedvező időjárás lehetővé teszi az újabb jelzőlámpák üzembe helyezését tesztelési céllal. A hét folyamán a Csíki – Grigore Bălan tábornok – Templom, a Kórház – Gólya – Stadion, a Vasile Goldiș – Andrei Șaguna, az 1918. december 1. – Nicolae Bălcescu, az 1918. december 1. – Sport, valamint Păiuș David hadnagy – Építők utca kereszteződésénél a tavaly elhelyezett jelzőlámpákat üzemelik be. Amint azt korábban jeleztük, az új forgalomirányítási és korszerűsített tömegközlekedési rendszer részét képező jelzőlámpáknak egyelőre a tesztje zajlik, a teljes hálózat a központi irányítórendszer beüzemelésével válik véglegesen működőképessé.

Az önkormányzat továbbá közölte, hogy lakossági kérésre módosították egyes már üzemben lévő jelzőlámpák hétvégi (szombat–vasárnap) működési idejét. Eszerint az 1918. december 1. út és a Grigore Bălan tábornok utca kereszteződésénél található lámpák 7 és 20 óra között működnek (a korábbi 18 óra helyett), míg az 1918. december 1. út és a Sport utca, valamint a Kórház és Vasile Goldiș utca kereszteződésénél lévők 7 és 17 óra között.

Az önkormányzat felkéri a gépjárművezetőket és gyalogosokat, hogy az említett szakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be az új forgalmi jelzéseket. (ndi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-20 08:00 Cikk megjelenítése: 438 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1064
szavazógép
2026-01-20: Közélet - :

A telekadóból is vissza lehet igényelni (De minimis program)

Bővíti Sepsiszentgyörgy önkormányzata a megyeszékhelyi vállalkozásokat célzó de minimis típusú helyi támogatást, adott feltételek mellett a jogi személyek a telekadó jelentős részét is visszaigényelhetik.
2026-01-20: Közélet - Nagy D. István:

Csökkentették a garázsok egy részének haszonbérleti díját

A megyeszékhely képviselő-testülete tegnap elfogadta azt a határozatot, melyben négyzetméterenként 10 euró éves haszonbérleti díjat állapít meg a közterületen álló garázsok tulajdonosainak. A korábbi 25 euró helyett alkalmazandó 10 eurós kedvezményes díj feltétele, hogy a tulajdonosok az önkormányzat által előírt szabványok alapján korszerűsítsék az építményeket. A tegnapi döntés ugyanakkor csak 431 garázsra vonatkozik – a fennmaradó 250 esetében később születik döntés, mivel eltérő a jogi helyzetük, és ezeket egyenként kell elemezni.
rel="noreferrer"