Új jelzőlámpákat üzemelnek be

Hét új, a város különböző részein elhelyezett közlekedési jelzőlámpát üzemelnek be a napokban – tájékoztatott Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A városháza továbbá azt is jelezte, lakossági visszajelzések nyomán módosították egyes, már üzemben lévő villanyrendőrök hétvégi működési idejét.
A városháza közlése szerint a kedvező időjárás lehetővé teszi az újabb jelzőlámpák üzembe helyezését tesztelési céllal. A hét folyamán a Csíki – Grigore Bălan tábornok – Templom, a Kórház – Gólya – Stadion, a Vasile Goldiș – Andrei Șaguna, az 1918. december 1. – Nicolae Bălcescu, az 1918. december 1. – Sport, valamint Păiuș David hadnagy – Építők utca kereszteződésénél a tavaly elhelyezett jelzőlámpákat üzemelik be. Amint azt korábban jeleztük, az új forgalomirányítási és korszerűsített tömegközlekedési rendszer részét képező jelzőlámpáknak egyelőre a tesztje zajlik, a teljes hálózat a központi irányítórendszer beüzemelésével válik véglegesen működőképessé.
Az önkormányzat továbbá közölte, hogy lakossági kérésre módosították egyes már üzemben lévő jelzőlámpák hétvégi (szombat–vasárnap) működési idejét. Eszerint az 1918. december 1. út és a Grigore Bălan tábornok utca kereszteződésénél található lámpák 7 és 20 óra között működnek (a korábbi 18 óra helyett), míg az 1918. december 1. út és a Sport utca, valamint a Kórház és Vasile Goldiș utca kereszteződésénél lévők 7 és 17 óra között.
Az önkormányzat felkéri a gépjárművezetőket és gyalogosokat, hogy az említett szakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be az új forgalmi jelzéseket. (ndi)
