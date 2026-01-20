Tűz, baleset, elsősegély

Vészhelyzet 26 alkalommal adódott, a hivatásos tűzoltókat egyebek közt négy balesethez, illetve egy tűzhöz riasztották, de segítségüket kérték egy ajtó kinyitásához is. Szombaton délután Kökösből jelentettek tüzet, ahol egy fából épült bódé kapott lángra, az intézmény sajtóirodája szerint a történtek mögött vélhetően szándékosság áll. A fagyos idő miatt a készenléti csapatok 17 felderítést is végrehajtottak hajléktalanok, valamint fűtetlen helyiségekben tartózkodók azonosítása érdekében, továbbá két sporteseményt is biztosítottak. Ezek egyike a Kommandón szervezett téli autósrali volt, ahol a versenypályáról lecsúszott egyik autóból kisegítették a pilótát és a másodpilótát. Mindkettejüket megvizsgálták, majd a rendezvény orvosi csapatának magán-mentőautóival kórházba szállították. (dvk)

Több mint ötven bevetésen vettek részt a múlt hét végén a megyei sürgősségi felügyelőség készenléti csapatai, az esetek többségében sürgősségi elsősegélynyújtást biztosítottak.

