Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tűz, baleset, elsősegély

2026. január 20., kedd, Közélet

Több mint ötven bevetésen vettek részt a múlt hét végén a megyei sürgősségi felügyelőség készenléti csapatai, az esetek többségében sürgősségi elsősegélynyújtást biztosítottak.

  • Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség
    Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség

Vészhelyzet 26 alkalommal adódott, a hivatásos tűzoltókat egyebek közt négy balesethez, illetve egy tűzhöz riasztották, de segítségüket kérték egy ajtó kinyitásához is. Szombaton délután Kökösből jelentettek tüzet, ahol egy fából épült bódé kapott lángra, az intézmény sajtóirodája szerint a történtek mögött vélhetően szándékosság áll. A fagyos idő miatt a készenléti csapatok 17 felderítést is végrehajtottak hajléktalanok, valamint fűtetlen helyiségekben tartózkodók azonosítása érdekében, továbbá két sporteseményt is biztosítottak. Ezek egyike a Kommandón szervezett téli autósrali volt, ahol a versenypályáról lecsúszott egyik autóból kisegítették a pilótát és a másodpilótát. Mindkettejüket megvizsgálták, majd a rendezvény orvosi csapatának magán-mentőautóival kórházba szállították. (dvk)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-20 08:00 Cikk megjelenítése: 353 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1064
szavazógép
2026-01-20: Közélet - Nagy D. István:

Csökkentették a garázsok egy részének haszonbérleti díját

A megyeszékhely képviselő-testülete tegnap elfogadta azt a határozatot, melyben négyzetméterenként 10 euró éves haszonbérleti díjat állapít meg a közterületen álló garázsok tulajdonosainak. A korábbi 25 euró helyett alkalmazandó 10 eurós kedvezményes díj feltétele, hogy a tulajdonosok az önkormányzat által előírt szabványok alapján korszerűsítsék az építményeket. A tegnapi döntés ugyanakkor csak 431 garázsra vonatkozik – a fennmaradó 250 esetében később születik döntés, mivel eltérő a jogi helyzetük, és ezeket egyenként kell elemezni.
2026-01-20: Közélet - :

Rendőrségi akció Kézdiszéken, száguldozókat csíptek el

Nagyszabású ellenőrzéseket tartottak a kézdivásárhelyi rendőrök a városban, a hozzá tartozó vidéki településeken és kézdiszéki falvakban az elmúlt hét végén.
rel="noreferrer"