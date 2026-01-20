Rendőrségi akció Kézdiszéken, száguldozókat csíptek el

Nagyszabású ellenőrzéseket tartottak a kézdivásárhelyi rendőrök a városban, a hozzá tartozó vidéki településeken és kézdiszéki falvakban az elmúlt hét végén.
A bevetésekben közrendészeti, közlekedésrendészeti és bűnügyi rendőrök, valamint a brassói Burebista mobil csendőralakulat munkatársai is részt vettek – közölte a Kovászna megyei rendőrség hétfőn. Az akció során több mint 350 személyt igazoltattak, a közúti ellenőrzések alkalmával pedig több mint 230 gépkocsit állítottak meg és vizsgáltak át. A rendőrök 70 alkoholszondás ellenőrzést is végeztek. A feltárt szabálytalanságokért összesen 63 bírságot róttak ki több mint 37 ezer lej értékben, ezek közül 40 a közlekedési szabályok megszegésére vonatkozott. Kiegészítő intézkedésként öt jogosítványt felfüggesztettek és öt forgalmi engedélyt bevontak. Vasárnap reggel a rendőrök egy személyautót mértek be, amely 142 km/órás sebességgel haladt, jócskán túllépve az adott útszakaszra engedélyezett határt. A sofőrt 1822 lejre bírságolták, jogosítványát 120 napra bevonták. Ugyanezen a napon, dél körül Csernátonban egy másik autós 129 km/órával száguldott ott, ahol legfeljebb 50 km/óra volt a megengedett, ráadásul tiltott helyen előzött. Az illetőt 1518 lej bírsággal sújtották, és 180 napra eltiltották a járművezetéstől. Fél egy körül egy harmadik sofőrt is megállítottak, aki 184 km/órás sebességgel közlekedett egy olyan útszakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 100 km/óra volt. Ebben az esetben is pénzbírságot szabtak ki, a jogosítványt pedig 120 napra bevonták. (sz.)
