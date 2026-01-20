Rendőrségi akció Kézdiszéken, száguldozókat csíptek el

A bevetésekben közrendészeti, közlekedésrendészeti és bűnügyi rendőrök, valamint a brassói Burebista mobil csendőralakulat munkatársai is részt vettek – közölte a Kovászna megyei rendőrség hétfőn. Az akció során több mint 350 személyt igazoltattak, a közúti ellenőrzések alkalmával pedig több mint 230 gépkocsit állítottak meg és vizsgáltak át. A rendőrök 70 alkoholszondás ellenőrzést is végeztek. A feltárt szabálytalanságokért összesen 63 bírságot róttak ki több mint 37 ezer lej értékben, ezek közül 40 a közlekedési szabályok megszegésére vonatkozott. Kiegészítő intézkedésként öt jogosítványt felfüggesztettek és öt forgalmi engedélyt bevontak. Vasárnap reggel a rendőrök egy személyautót mértek be, amely 142 km/órás sebességgel haladt, jócskán túllépve az adott útszakaszra engedélyezett határt. A sofőrt 1822 lejre bírságolták, jogosítványát 120 napra bevonták. Ugyanezen a napon, dél körül Csernátonban egy másik autós 129 km/órával száguldott ott, ahol legfeljebb 50 km/óra volt a megengedett, ráadásul tiltott helyen előzött. Az illetőt 1518 lej bírsággal sújtották, és 180 napra eltiltották a járművezetéstől. Fél egy körül egy harmadik sofőrt is megállítottak, aki 184 km/órás sebességgel közlekedett egy olyan útszakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 100 km/óra volt. Ebben az esetben is pénzbírságot szabtak ki, a jogosítványt pedig 120 napra bevonták. (sz.)

Nagyszabású ellenőrzéseket tartottak a kézdivásárhelyi rendőrök a városban, a hozzá tartozó vidéki településeken és kézdiszéki falvakban az elmúlt hét végén.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.