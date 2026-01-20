Új rendőrök érkeztek Háromszékre

A fiatal rendőrök a câmpinai Vasile Lascăr-, valamint a kolozsvári Septimiu Mureșanu Rendőraltiszti Iskola padjait hagyták maguk mögött. Az újoncokat tanulmányi eredményeik sorrendjében osztották be, többségük a közrendészeti, közlekedésrendészeti és bűnügyi állományt erősíti, városon és vidéken egyaránt. Három rendőrt a nyilvántartási és kriminalisztikai részlegekhez irányítottak. Az új kollégák munkába állásával nő az intézmény operatív kapacitása, ami hozzájárul Kovászna megye közbiztonságának további erősítéséhez – áll a rendőrség közleményében, mely így folytatódik: a fiatal rendőrök a következő időszakban szakmai mentori felügyelet alatt dolgoznak, tapasztalt kollégák mellett sajátítva el mindazokat az ismereteket és készségeket, amelyek a szolgálati feladatok hatékony ellátásához szükségesek. (sz.)

Új rendőrök a megyei főkapitányság előtt. A Kovászna megyei rendőrség felvétele

Tegnap bővítette állományát a Kovászna megyei rendőrség, miután harmincnégy frissen végzett rendőr kezdte meg szolgálatát az intézmény kötelékében – közölte a főkapitányság.

