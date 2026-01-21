Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. január 21., szerda, Elhalálozás

Részvét
Az Ambient cég minden kollégája, akikkel alkottál és akikkel olyan jól érezted magad, soha nem fog elfelejteni téged, TUSA ATTILA. 
Reményt és kitartást 
kívánunk a gyászoló családnak, hogy átvészeljék ezt a 
fájdalmas időszakot.
1120771
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunk, Kiss Balázsnak és családjának édesapja elhunyta alkalmából.
Sepsiszentgyörgy 
Polgármesteri Hivatalának munkaközössége
4336124

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsimagyarósi 
id. KOVÁCS KÁROLY 
temetésén részt vettek, 
sírjára virágot helyeztek 
és a nehéz percekben 
mellettünk álltak.
A gyászoló család
4336128

Megemlékezés
Drága emlékét örökre 
szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk 
CZINE ERZSÉBETRE 
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
1120758
Szívünk mély fájdalmával, soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
JINGA ZSÓFIÁRA 
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336125

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-21 00:00 Cikk megjelenítése: 305 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1087
szavazógép
2026-01-21: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

A magyar kultúra napja Háromszéken
SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 17 órától az Erdélyi Művészeti Központban Madaras Péter és Hosszú Zoltán kurátori tárlatvezetése a Ctrl+Alt+Del kiállításon.
rel="noreferrer"