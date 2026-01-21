Részvét

Az Ambient cég minden kollégája, akikkel alkottál és akikkel olyan jól érezted magad, soha nem fog elfelejteni téged, TUSA ATTILA.

Reményt és kitartást

kívánunk a gyászoló családnak, hogy átvészeljék ezt a

fájdalmas időszakot.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunk, Kiss Balázsnak és családjának édesapja elhunyta alkalmából.

Sepsiszentgyörgy

Polgármesteri Hivatalának munkaközössége

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsimagyarósi

id. KOVÁCS KÁROLY

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek

és a nehéz percekben

mellettünk álltak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Drága emlékét örökre

szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk

CZINE ERZSÉBETRE

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Szívünk mély fájdalmával, soha el nem múló szeretettel emlékezünk

JINGA ZSÓFIÁRA

halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

