Részvét
Az Ambient cég minden kollégája, akikkel alkottál és akikkel olyan jól érezted magad, soha nem fog elfelejteni téged, TUSA ATTILA.
Reményt és kitartást
kívánunk a gyászoló családnak, hogy átvészeljék ezt a
fájdalmas időszakot.
1120771
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunk, Kiss Balázsnak és családjának édesapja elhunyta alkalmából.
Sepsiszentgyörgy
Polgármesteri Hivatalának munkaközössége
4336124
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsimagyarósi
id. KOVÁCS KÁROLY
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek
és a nehéz percekben
mellettünk álltak.
A gyászoló család
4336128
Megemlékezés
Drága emlékét örökre
szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk
CZINE ERZSÉBETRE
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
1120758
Szívünk mély fájdalmával, soha el nem múló szeretettel emlékezünk
JINGA ZSÓFIÁRA
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336125
