Dimény István (Kottyász) elektrotechnikus, több zenekar énekese érdekében kezdett gyűjtésbe Barót. A 46 éves férfi betegsége miatt fizikai munkára alkalmatlan, idős édesanyja nyugdíjából éppen csak megélnek, a drága – és állapotának további romlását megállító – kezelésre nem futja. A segítségkérő felhívás alig jelent meg, máris többen jelezték, készek az ügye mellé állni.

Dimény István krónikus szívizomgyulladása miatt 2008 óta járja a kórházakat. Vizsgálták már Baróton, Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Bukarestben és Budapesten is, de sehol sem tudták egyértelműen megállapítani, betegségét mi okozza. Nyolc éve folyamatosan és hangsúlyosan romlik az állapota, így dolgozni sem tud. Öt éve semmilyen jövedelme nincs, mindössze édesanyja nyugdíjából próbálnak megélni és fedezni az ő kórházi, orvosi és gyógyszeres költségeit.

„Az utóbbi három hónapban ágyhoz vagyok kötve, a krónikus szív­izomgyulladás mellett egyéb tüneteim is kezdtek jelentkezni, mint például szívelégtelenség, látászavar, izom- és ízületi panaszok, egyensúlyzavar, a gyomrom 2008 óta fáj, eleinte gyomorpanaszaim miatt voltam kórházakban. Két hete jöttem ki a sepsiszentgyörgyi kórházból, a közeljövőben pedig Marosvásárhelyre kellene mennem mágneses rezonanciára (MR), különböző laborvizsgálatokat kell elvégezni, illetve az orvosok egy genetikai vizsgálatot is javasoltak, amelyet Bukarestben kellene megejteni, de felmerült egy beültethető szívmonitor behelyezése is” – vallotta az érdekében gyűjtést kezdeményezőknek.

A legsürgősebben elvégzendő vizsgálatok és orvosi beavatkozások költsége bő harmincezer lejre emelkedik (csak a beültethető szívmonitor ára tízezer lej), ha pedig hozzászámolja a szükséges laborvizsgálatok és gyógyszeres kezelések árát, akkor sokkal tetemesebb összegnek kell összegyűlnie minél gyorsabban. „Ha ezek a vizsgálatok, beavatkozások megvalósulnának a közeljövőben, akkor nagy valószínűséggel ez a folyamat, amely az én egészségi romlásomat okozza, jelentős mértékben csökkenne, és megszűnne az az életveszélyes állapot, amely a mindennapi életemet, jelenemet és jövőmet befolyásolja” – áll a felhívásban.

Az Erdővidék regionális hetilapban és a közösségi oldalon közzétett gyűjtési felhívásra már többen megmozdultak.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Idősgondozó Ágazata és a Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezete által a magyar kultúra napja alkalmával szervezett, Marosán Csaba Intés az őrzőkhöz címmel tartott jótékonysági irodalmi estjének a bevételét Kottyász kapja. Az estre ma 19 órától kerül sor a baróti unitárius templomban. Kovács Antal természetfotós Képek és pillanatok – egy belső utazás című, a baróti művelődési házban látható fotókiállításának darabjait ajánlotta fel megvételre.

Kátai Jocó zenész és esküvői fotós közleményt tett közzé, amelyben arra kérte a fényképészt kereső házasodókat, bízzák meg őt a nagy nap megörökítésével, a teljes díjat pedig mielőbb utalják az erdővidéki énekesnek. „Kedves barátom, Kottyász egy nagyon tiszta lelkű, őszinte, becsületes ember. Pár évig együtt zenéltünk (s tiszta szívemből remélem, hogy fogunk még együtt muzsikálni), nagyon tehetséges énekes, igazi művész alkat. Kottyász egy nagyon csendes ember. Soha nem kérne senkitől pénzt! Most, ha kér, akkor baj van! De itt vagyunk mi, akiknek kutya kötelességünk segíteni neki!” – írta közösségi bejegyzésében. Kérése meghallgatásra talált, egy fiatal pár már kifizette a szolgáltatást.

Valószínűleg hamarosan jótékonysági rockkoncertre is sor kerül: Kottyász egykori zenésztársai közül Oláh József és Bogyor Attila is jelezte, hogy kész a jó ügy érdekében tenni.

Adományát az alábbi számlaszámokra utalhatja:

DIMÉNY ISTVÁN – BANCA TRANSILVANIA BARAOLT

RO12 BTRL RONC RT0D C534 0601 (RON)

RO56 BTRL EURC RT0D C534 0601 (EURO)

Külföldi utalásokhoz: SWIFT/BIC kód: BTRLR022

Revolut-adatok: @dimenyistvan, +40 (751) 588 828 (ez a telefonszáma)