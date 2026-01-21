A Kelekótya visszatér a moldvai csángó gyermekekhez

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által működtetett magyar oktatási program majdnem minden helyszínére elvitte az elmúlt tíz év alatt a baróti Kelekótya együttes változó tematikájú zenés-verses-énekes műsorát, melyben legalább annyira főszereplők a részt vevő gyermekek, mint a zenészek. Januárban tizennégy moldvai településre viszik el a ritmus, dallam és a közös játék élményét.

„Ha ne lettek lenne ezek a tevékenységek, gyermekek sokan lett lennének, amelikek semmit hallottak magyarságunkról, csángó létünkről” – fogalmazott a klézsei születésű, Budán (klézsei falurész) élő Botezatu Viktoria hagyományőrző 2015 novemberében a Lujzikalagorban megtartott Csengő vers alkalmával, amelyről annak idején lapunkban helyszíni riportban tudósítottunk. Akkor, a magyar szórvány napján tizennégy faluból érkeztek Lujzikalagorba gyermekek a baróti Kelekótya együttessel való verses-zenés barangolásra Petres László akkori, újtusnádi származású lujzikalagori tanító meghívására.

A Kelekótya – jelenlegi tagok: Boér Tímea, Bokor Csongor, Bogyor Attila, Bogyor Gábor, Vitályos Lehel – a koronavírus-járvány időszakát kivéve azóta is évente visszatér Moldvába, gyermekek százaival közösen élik át Kányádi Sándor, Weöres Sándor és más magyar költők megzenésített verseinek varázsát, a Kaláka együttes dalait, s habár túlzás azt mondani, hogy együtt énekelnek – hisz a magyar nyelvet csak töredékeiben ismerik, akik magyar órákra járnak –, a ritmus, a dallam, a szövegek érzésbeli üzenete mindannyiukhoz eljut.

Bokor Csongor 2018 óta tagja a Kelekótyának, egyetlen moldvai kiszállás alkalmával sem csalódott, akkor sem, ha olyan településre mentek, ahol a gyermekek magyarnyelv-tudása messze nem elegendő az elmondott, elénekelt szövegek megértéséhez, de szerinte a varázslat mindig megtörténik, mindig más az élmény, és mindig sokat kapnak a gyermekektől. Az sem kevés, hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által szervezett és támogatott Csengő vers híre, tapasztalata a Kelekótyát elröpíti az erdélyi szórványba is, ahol szintén nagy szeretettel és beleéléssel fogadják az együttest. Idén, tavalyhoz hasonlóan, az állatok témakörben muzsikálnak, énekelnek, ez közeli a gyermekekhez, könnyen bekapcsolódnak, és akikhez többedszer eljutnak, a nyelvi fejlődést is észlelik rajtuk – véli Bokor Csongor. Az együttes nevében hálás a lehetőségért, mert úgy véli, a Petres László által indított Csengő verssel sok gyermek szívébe lopják be az éneket, zenét és a magyar verset.

A január 10-én indult Kelekótya-sorozat múlt szombaton és vasárnap Bogdánfalván, Ferdinándújfaluban, Forrófalván, Diószegen, Szőlőhegyen és Szitáson folytatódott, e hónap utolsó hetében másik öt csángó településen szól a Csengő vers.