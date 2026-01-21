Menteni próbálják az imecsfalvi Cserey-kúriát

Szentkatolna község önkormányzata az idei költségvetésében 300 ezer lejt különít el az imecsfalvi Cserey-kúria felújításához szükséges tanulmányokra. A tervek elkészítése a helyreállítási folyamat első lépése, a műemlék épület felújításához további pályázatok kellenek majd.

A Szentkatolnán tavaly november végén megtartott tanácsülésen az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) helyi szervezetének négy önkormányzati képviselője, Bartos Károly, Fülöp Ernő, Papp Attila és Zsigmond Zoltán határozattervezetet nyújtott be Szentkatolna község képviselő-testületéhez az Imecsfalván található műemlék épület, a Cserey-kúria felújításához szükséges tanulmányok elkészítése érdekében. Az EMSZ határozattervezetét a döntéshozó testület egyhangúlag megszavazta, így a 2026. évi helyi költségvetésben 300 ezer lejt különítenek el erre a célra.

Ezzel megtörtént az első lépés egy fontos, de jelenleg elhanyagolt állapotban lévő műemlék épület felújítása felé.

A Cserey család udvarházának pontos építési ideje nem ismert, de annyi biztos, hogy a 17–18. században épült, a hagyomány az 1613-as évet említi, de erre nincs konkrét bizonyíték. A jellegzetes székely kisnemesi udvarház földszintes, tengelyszimmetrikus épület. Bejárata elé oszlopos – utólagosan beüvegezett – előteret építettek, homlokzatán vakolt díszekkel. A házat magas, barokkos nyeregtető fedi, amely az alacsonyabb oldalszárnyak fölött alacsonyabb gerincmagassággal épült meg. Eredetileg zsindellyel fedték, ma cserepet találunk rajta. A bejárati rész tetőzete fölé épült a ma bádo­gozott hagymakupola.

A kúria akkor került be kitörölhetetlenül a magyar kultúrtörténetbe, amikor a ház úrnője, özvegy Cserey Jánosné Zathureczky Emília (1824–1905) 1875-ben a ház mögötti kerti épületben (ez ma már nem áll) megnyitotta a család saját tárgyaiból (ékszerek, okiratok, vas- és fatárgyak, porcelánok stb.), illetve néhány vásárolt éremből és természettudományi jellegű tárgyból álló magánkiállítását. E gyűjteménnyel kívánt megalapozni egy háromszéki múzeumot. Az értékes gyűjtemény Sepsiszentgyörgyre költözésével pár év múlva megvalósult a bárónő dédelgetett álma, a Székely Nemzeti Múzeum létrejötte. A Cserey-kúriát 1945 után államosították, évtizedekig tanítói szolgálati lakás volt, könyvtár, óvoda és elemi iskola működött benne.

Turóczy Árpád tanító, a Cserey Jánosné Baráti Társaság vezetője 1997-ben emléktáblát és Cserey Jánosnét ábrázoló domborművet – Vetró András alkotása – helyezett el az épület homlokzatára. Turóczy Árpád és családja 1972-től 2007-ig lakott a kúriában. Az épület rossz állapota miatt előbb az elemi iskola költözött át a kántori lakba, majd 2024 nyarán az óvodát is elköltöztették. A rendszerváltás után történtek ugyan épületfelújítási próbálkozások, de valamirevaló javításra nem került sor.