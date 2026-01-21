A következő időszakban Sepsiszentgyörgyön a havi rendszerességgel megtartott főtéri termelői vásárban is bemutatják a szépmezői kutyamenhelyről örökbe fogadható kutyusokat. A menhelyet működtető Urban Locato Kft. jelenleg 115 kutyáról gondoskodik, beszámolójuk szerint az év végén megcsappant az örökbefogadási kedv, amit most így akarnak bátorítani.

A szépmezői menhely lakói közül az év végén mindössze egy kutyus talált gazdára, befogadó családra, rajta kívül több mint száz kutyának kellene új otthont, szerető gazdát találni. A telephely munkatársai bíznak a nyilvánosság erejében, így idén is folytatják a nyílt napokat: minden hónap második hétvégéjén várják mindazokat, akik kutyát fogadnának be, esetleg időznének, sétálnának a menhelyen gondozott ebekkel.

Nem csupán Szépmezőn, ezután a megyeszékhely főterén is lehetőség lesz rendszeresen ismerkedni, barátkozni a menhelyes ebekkel, amelyeket az önkéntesek mutatnak be az érdeklődőknek a havi termelői vásárokon. Benedek Olivér, a menhely vezetője jelezte, amíg tart a hideg időszak, csak a felnőtt kutyákat viszik magukkal az önkéntesek a vásárokba, később pedig már a kisebbeket is bemutatják az érdeklődőknek. A cél az, hogy akinek megtetszik egy kutyus, akár már a helyszínen örökbe fogadhassa jövendőbeli kedvencét, ehhez mindössze a személyi igazolványára lesz szükség – fejtette ki.

Az Urban Locato beszámolójából azt is megtudtuk, a hideg napok alatt három, törött csontokkal beszállított kutya került gondozásukba, az év eleje óta pedig egyre több kölyökkutya érkezett a telepre. Utóbbi kapcsán megjegyezték: jelenleg négy alom vár gazdákra, így aki az örökbefogadást fontolgatja, tervezi, illetve azt szeretné, hogy a négylábú kedvenc már kölyökkorban megismerje új családját, otthonát, most érdemes kilátogatnia a szépmezői menhelyre. Emlékeztettek, a kutyák ingyenesen fogadhatók örökbe, ivartalanítottak és chipezettek, rendelkeznek a kötelező oltásokkal is.