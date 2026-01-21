Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Az esztendő első Mozgó délutánja

2026. január 21., szerda, Közélet

A Zöld Nap Egyesület partnerségben a kézdivásárhelyi városháza sportirodájával immár tizenkettedik éve szervezi meg rendszeresen a Mozgó délután elnevezésű eseményt, melynek hatvanhatodik kiadására január 14-én került sor. 

  • Fotó: Zöld Nap Egyesület
    Fotó: Zöld Nap Egyesület

A nagy hagyománynak örvendő esemény célja ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, ezt a mozgás népszerűsítésén túl kísérő programokkal is igyekeztek elősegíteni. 

Az év első Mozgó délutánján mintegy negyvenen vettek részt, akik többek között dartsoztak, asztaliteniszeztek, sakkoztak Perdi Róberttel, szaladtak, a kisebbek mikádóztak, malmoztak, jengáztak, Lénárt Paulának köszönhetően pedig különböző dobószámokat próbáltak ki. Nagy népszerűségnek örvendett Jánó Melinda, a Zöld Nap Egyesület önkéntesének latintánc-bemutatója. A szervezők nagy örömére nemtől, korosztálytól függetlenül sokan kipróbálták ezt is. 

A rendezvény megszervezésének anyagi hátterét Kézdivásárhely önkormányzata, a Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Európai Szolidaritási Testület biztosította. A Mozgó délutánt tervek szerint februárban is megszervezik, így aki most lemaradt, bepótolhatja. 

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-21 08:00
