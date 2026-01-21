Kelemen Hunor az alkotmánybíróságról: Már semmit nem találhatnak ki

Az RMDSZ elnöke az Euronews Romániának adott hétfő esti interjúban emlékeztetett, múlt héten arra hivatkozva halasztották el a döntést az alkotmánybírák, hogy időre van szükségük bizonyos dokumentumok tanulmányozására. „Bízom benne, hogy a következő ülésen, februárban megszületik a döntés, mert már semmit nem találhatnak ki” – fogalmazott.

Kelemen rámutatott arra is, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezet valós reformot vezetne be, amelyre a kormány ígéretet tett a polgároknak, és amellyel hitelesebbé válnak a kiadáscsökkentési törekvései. „Az adóemelések, az infláció csökkentették a vásárlóerőt, és az emberek érzik ezt a terhet, ezért most már nem lehet legitim módon azt állítani, hogy mérsékelni akarod a kiadásokat, ha a másik oldalon nem vagy képes végrehajtani a csökkentéseket” – magyarázta.

Hozzátette, emellett készül egy hasonló törvénytervezet a katonai nyugdíjakról, illetve az év folyamán dönteni kell arról is, hogy mely állami intézményeket, vállalatokat vonják össze vagy számolják fel, hol van lehetőség további csökkentésekre. „Miért van szükség ombudsmani irodákra minden megyében? Vagy miért van több száz alkalmazott a fogyasztóvédelem bukaresti központjában? (...) Sok-sok példa van még arra, hogy hol lehet karcsúsítani az apparátust mind a központi, mind a helyi közigazgatásban” – jelentette ki Kelemen Hunor.