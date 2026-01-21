Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bizakodó a pénzügyminiszter

2026. január 21., szerda, Belföld

Tegnapi sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter közölte, hogy a 2025-ös költségvetési hiány alacsonyabb lett a korábban előre jelzettnél, GDP-arányosan mintegy 7,7 százalék. Alexandru Nazare hangsúlyozta, hogy ez érdemi – közel 1 százalékpontnyi – javulás az előző évhez képest, ami kellemes meglepetés, tekintettel arra, hogy Románia korábban gyakran túllépte a hiánycélt.

  • Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

A miniszter szerint elsősorban az országos helyreállítási terv (PNRR) újratárgyalásának köszönhetően alakultak kedvezőbben ezek az adatok. Mint fogalmazott, Románia visszanyerte az Európai Bizottság bizalmát, ami lehetővé tette a PNRR-be foglalt egyes beruházások finanszírozását más uniós forrásokból. Ennek hatásai a 2025-ös költségvetési végrehajtásban is megjelentek – magyarázta.

Nazare elmondta, hogy a 2025-ös költségvetés végrehajtása összességében jónak mondható, a minisztériumok többsége az előirányzatok több mint kilencven százalékát felhasználta. Az adatokat a hét végéig véglegesítik és közzéteszik. A pénzügyminiszter a számokat biztatónak nevezte, és úgy vélekedett, hogy ezek erősítik a bizalmat a román költségvetési korrekció végrehajtásával kapcsolatban. Hozzátette: a kormány optimistán tekint 2026-ra, és a tervek szerint az idei költségvetést február közepén fogadják el. Az idei költségvetési hiánycélt hat százalék körülire becsülte, hozzátéve, ezzel a deficitcéllal számolnak a költségvetésről szóló koalíciós egyeztetéseken, a végleges hiánycélt pedig az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások lezárása után rögzítik.

A pénzügyminiszter közlése szerint 2026-ra körülbelül 1 százalékos gazdasági növekedés és 2045 milliárd lej értékű GDP-vel számol a kormány. Hangsúlyozta, hogy a költségvetés összeállításakor kiemelt szerepet kapnak a beruházások. A PNRR keretében 10,7 milliárd euró lehívásával számolnak, ebből 7,2 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Emellett a minisztériumok mintegy 5 milliárd eurót fordítanának kohéziós alapokból finanszírozott kiadásokra, illetve további 5 milliárd euró áll rendelkezésre európai uniós agrártámogatások formájában. A pénzügyminiszter szerint így összesen megközelítőleg 20 milliárd eurós uniós finanszírozású beruházásokkal számolnak a 2026-os költségvetésben, amit a kormány a gazdaság újraindítása kulcselemének tekint.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-21 08:00 Cikk megjelenítése: 325 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1097
szavazógép
2026-01-21: Belföld - :

Kelemen Hunor az alkotmánybíróságról: Már semmit nem találhatnak ki

Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halo­gathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek kü­lönnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.
2026-01-21: Belföld - :

Fel kell készíteni a lakosságot

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie „egy háborús erőfeszítés támogatására” – jelentette ki Gheorghiță Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke tegnap a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.
rel="noreferrer"