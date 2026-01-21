Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Fel kell készíteni a lakosságot

2026. január 21., szerda, Belföld

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie „egy háborús erőfeszítés támogatására” – jelentette ki Gheorghiță Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke tegnap a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.

    Alexus Grynkewich: a grönlandi téma „politikai kérdés”. Fotó: Agerpres / Isabela Paulescu

A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva közölte: Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására, ahogyan más különböző krízishelyzetekre – tűzvészek, földrengések, árvizek – is. Közölte, hogy a védelmi minisztérium számos felkészítő program indítását tervezi az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel (IGSU) közösen. Arról is beszélt, hogy a román hadsereg idén 1000–2000 önkéntes fiatal katonai kiképzését tervezi – a költségvetési források függvényében –, de évi 10 000 fiatal kiképzésére van kapacitása.

Alexus Grynkewich tábornokot az újságírók arról kérdezték, hogy veszélyben van-e a NATO Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt, és az Egyesült Államok kiléphet-e az észak-atlanti szövetségből. Az amerikai tábornok aláhúzta: a grönlandi téma „politikai kérdés”, a hadsereg a NATO fenyegetésekkel szembeni védelmére és az elrettentésre összpontosít, ahogy mindig is tette. Megköszönte Romániának a NATO iránti elkötelezettségét és a keleti szárny védelmét, valamint az Ukrajnának nyújtott támogatást. Egy NATO-tagország elleni orosz támadás lehetőségét firtató újságírói kérdésre kijelentette: nagyon bízik abban, hogy Oroszországot a román hadsereg felkészültségi szintje visszatartja egy szövetséges tagállam megtámadásától. Ugyanakkor hozzátette: „lehetetlen megjósolni”, hogy mikor és hogyan ér véget az ukrajnai háború, vagy Oroszország megtámadhat-e egy NATO-tagországot, és ha igen, mikor.

Bizakodó a pénzügyminiszter

Tegnapi sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter közölte, hogy a 2025-ös költségvetési hiány alacsonyabb lett a korábban előre jelzettnél, GDP-arányosan mintegy 7,7 százalék. Alexandru Nazare hangsúlyozta, hogy ez érdemi – közel 1 százalékpontnyi – javulás az előző évhez képest, ami kellemes meglepetés, tekintettel arra, hogy Románia korábban gyakran túllépte a hiánycélt.
A felelősségvállalás dátuma

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért – javasolta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének hétfői ülésén Ilie Bolojan miniszterelnök.
