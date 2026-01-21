A felelősségvállalás dátuma

A PNL közleménye szerint a kormányfő tájékoztatta a testületet, hogy a koalíciós pártok korábbi ülésén tisztázták a központi és a helyi közigazgatás reformjáról szóló tervezet utolsó részleteit, beleértve a személyi jellegű kiadások tízszázalékos csökkentéséről szóló előírást is. A jogszabályjavaslat végső formája szinte megegyezik a fejlesztési minisztérium honlapján közzétett változattal – derül ki a közleményből.

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért – javasolta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének hétfői ülésén Ilie Bolojan miniszterelnök.

