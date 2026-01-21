Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A felelősségvállalás dátuma

2026. január 21., szerda, Belföld

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért – javasolta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének hétfői ülésén Ilie Bolojan miniszterelnök.

  • Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

A PNL közleménye szerint a kormányfő tájékoztatta a testületet, hogy a koalíciós pártok korábbi ülésén tisztázták a központi és a helyi közigazgatás reformjáról szóló tervezet utolsó részleteit, beleértve a személyi jellegű kiadások tízszázalékos csökkentéséről szóló előírást is. A jogszabályjavaslat végső formája szinte megegyezik a fejlesztési minisztérium honlapján közzétett változattal – derül ki a közleményből.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-21 08:00 Cikk megjelenítése: 283 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1097
szavazógép
2026-01-21: Belföld - :

Fel kell készíteni a lakosságot

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie „egy háborús erőfeszítés támogatására” – jelentette ki Gheorghiță Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke tegnap a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.
2026-01-21: Belföld - :

A PSD feltételei

Sorin Grindeanu a Románia TV-nek adott tegnapi interjúban elmondta, a pénzügyminiszter várhatóan jövő héten ismerteti a koalícióban a 2025-os költségvetés végrehajtását, illetve a 2026-os büdzsé főbb irányvonalait, és a PSD a makrogazdasági mutatókat figyelembe véve fogja előterjeszteni a költségvetéssel kapcsolatos javaslatait.
rel="noreferrer"