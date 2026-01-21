A PSD feltételei

Sorin Grindeanu a Románia TV-nek adott tegnapi interjúban elmondta, a pénzügyminiszter várhatóan jövő héten ismerteti a koalícióban a 2025-os költségvetés végrehajtását, illetve a 2026-os büdzsé főbb irányvonalait, és a PSD a makrogazdasági mutatókat figyelembe véve fogja előterjeszteni a költségvetéssel kapcsolatos javaslatait.
A pártelnök leszögezte, alakulata elképzelhetetlennek tartja, hogy 2026-ban a kormány „egyáltalán ne lépjen” a nyugdíjak tekintetében, ezért egyeztetéseket fognak kezdeményezni a témáról. „Vannak dolgok, amiket mindenképpen szeretnénk belefoglalni a költségvetésbe” – fogalmazott. A szociáldemokrata pártelnök megerősítette, az alakulaton belül konzultációt indítottak arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban. Mint hangsúlyozta, nem húztak meg vörös vonalakat, de a végső döntés meghozatalakor figyelembe fogják venni például, hogy a javaslataik bekerülnek-e a költségvetésbe, illetve „hogy milyen döntéseket hoz vagy nem hoz meg a kormány”. Grindeanu beszélt arról is, hogy a koalíció jelenleg „csikorogva működik”, de emiatt nemcsak a miniszterelnök – akiről szintén tegnap a Gândul.ro-nak adott interjúban azt mondta, Bolojan „egyfajta, már-már közmondásossá vált rugalmatlanságot tanúsít a nem tőle származó ötletekkel szemben” –, hanem „bizonyos pártok” is felelőssé tehetők.
