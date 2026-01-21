Vinczeffy László képzőművész, képrestaurátor, illetve Ütő Gusztáv képzőművész, akcióművész, egyetemi oktató kapja idén a Háromszék Kultúrájáért Díjat – tájékoztatott a megyei önkormányzat sajtóirodája. Az elismeréseket csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban 18 órakor kezdődő, a magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségen adják át.

A 2013-ban alapított és évente odaítélt Háromszék Kultúrájáért Díjjal térségünk kulturális életét évtizedeken át meghatározó háromszéki személyiségeket köszönt Kovászna Megye Tanácsa, illetve a Kovászna Megyei Művelődési Központ, így ismerve el szakmaiságukat, hivatástudatukat, kitartó munkájukat, mellyel közösségünket szolgálták.

A megyei könyvtárban zajló ünnepi eseményen Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke köszönti és adja át az elismeréseket az életműdíjban részesült művészeknek, majd Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára ad át okleveleket azon háromszéki és barcasági kultúraszervezőknek, akik sikeresen elvégezték a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett kulturális közönség- és közösségszervezési továbbképzést.

A magyar kultúra napja tiszteletére szervezett ünnepséget a Bajor-átiratok című emlékest zárja, melyen kortárs szerzők: Márton Evelin, Sánta Miriám, Varga László Edgár, Vermesser Levente, Vincze Ferenc olvassák fel Bajor Andor művei kapcsán írt alkotásaikat. A meghívottakkal Szonda Szabolcs könyvtárigazgató beszélget. (Részletes program lapunk Mi, hol, mikor rovatában olvasható.)