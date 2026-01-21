Ignácz Rózsa prózafordító verseny Kovásznán

Ignácz Rózsa prózafordító versenyt szerveznek a magyar kultúra napja alkalmából január 23-án a kovásznai Csoma Emlékközpontban. A rendezvény Ignácz Rózsa emléke előtt tiszteleg, hívószava az írónő által gyakran idézett bibliai ige: „Kit miben elhívott az Úr, abban legyen hű.” (1Korinthus 7:20).

A prózafordító verseny ötlete a 2024-ben tartott Ignácz Rózsa-napokon fogalmazódott meg, amikor Rebecca Rose Makkai, az írónő unokája arról beszélt, magyar nyelvtudása nem elegendő ahhoz, hogy irodalmi igénnyel olvassa nagymamája műveit. Ennek nyomán született meg az elhatározás, hogy magyar–angol prózafordító versenyt szervezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum és az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület közreműködésével – tájékoztatott Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola elnöke.

A versenyen részt vevő tanulók Ignácz Rózsa Ikerpályáimon című kötetéből fordítanak le egy, a szervezők által kijelölt részletet. A pályamunkákat háromtagú zsűri értékeli, amelynek tagjai Gábor Orsolya, Nagy Csilla és Dragomér Imola angoltanárok. A zsűri tiszteletbeli elnöke Rebecca Rose Makkai, aki online kapcsolódik be az eseménybe.

A zsűrizés ideje alatt a versenyzők meglátogatják az Ignácz Rózsa Emlékszobát, filmet tekintenek meg az írónő életútjáról, valamint online beszélgetésen vesznek részt Rebecca Rose Makkai írónővel.