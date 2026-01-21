Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ignácz Rózsa prózafordító verseny Kovásznán

2026. január 21., szerda, Közélet

Ignácz Rózsa prózafordító versenyt szerveznek a magyar kultúra napja alkalmából január 23-án a kovásznai Csoma Emlékközpontban. A rendezvény Ignácz Rózsa emléke előtt tiszteleg, hívószava az írónő által gyakran idézett bibliai ige: „Kit miben elhívott az Úr, abban legyen hű.” (1Korinthus 7:20).

  • Rebecca Rose Makkai Ignácz Rózsa fotója előtt. Fotó: Tasnádi Levente
    Rebecca Rose Makkai Ignácz Rózsa fotója előtt. Fotó: Tasnádi Levente

A prózafordító verseny ötlete a 2024-ben tartott Ignácz Rózsa-napokon fogalmazódott meg, amikor Rebecca Rose Makkai, az írónő unokája arról beszélt, magyar nyelvtudása nem elegendő ahhoz, hogy irodalmi igénnyel olvassa nagymamája műveit. Ennek nyomán született meg az elhatározás, hogy magyar–angol prózafordító versenyt szervezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum és az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület közreműködésével – tájékoztatott Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola elnöke. 

A versenyen részt vevő tanulók Ignácz Rózsa Ikerpályáimon című kötetéből fordítanak le egy, a szervezők által kijelölt részletet. A pályamunkákat háromtagú zsűri értékeli, amelynek tagjai Gábor Orsolya, Nagy Csilla és Dragomér Imola angoltanárok. A zsűri tiszteletbeli elnöke Rebecca Rose Makkai, aki online kapcsolódik be az eseménybe.

A zsűrizés ideje alatt a versenyzők meglátogatják az Ignácz Rózsa Emlékszobát, filmet tekintenek meg az írónő életútjáról, valamint online beszélgetésen vesznek részt Rebecca Rose Makkai írónővel.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-21 08:00 Cikk megjelenítése: 257 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1097
szavazógép
2026-01-21: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Képzőművészeket díjaznak (Háromszék kultúrájáért)

Vinczeffy László képzőművész, képrestaurátor, illetve Ütő Gusztáv képzőművész, akcióművész, egyetemi oktató kapja idén a Háromszék Kultúrájáért Díjat – tájékoztatott a megyei önkormányzat sajtóirodája. Az elismeréseket csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban 18 órakor kezdődő, a magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségen adják át.
2026-01-21: Közélet - Fekete Réka:

A kötelező oltások beadatására buzdítanak (Gyermekgyógyászat)

A gyermekeket érintő kötelező védőoltások fontosságára hívja fel a figyelmet a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke. Șereș Lucia lapunk megkeresésére elmondta, nyilvántartásuk szerint nagyon sok egyéves gyermek nem kapta meg a kanyaró elleni védőoltás első adagját, és a szülők hibájából az ötévesek közül is sokan kimaradtak az újraoltásból, miközben nagy adag oltóanyag szavatossága jár le január végén.
rel="noreferrer"