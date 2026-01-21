A gyermekeket érintő kötelező védőoltások fontosságára hívja fel a figyelmet a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke. Șereș Lucia lapunk megkeresésére elmondta, nyilvántartásuk szerint nagyon sok egyéves gyermek nem kapta meg a kanyaró elleni védőoltás első adagját, és a szülők hibájából az ötévesek közül is sokan kimaradtak az újraoltásból, miközben nagy adag oltóanyag szavatossága jár le január végén.

A 2023-as, halálesetekkel is járó országos kanyarójárvány miatt a családorvosok és a megyei közegészségügyi igazgatóságok is nagyobb figyelmet fordítanak az érintett korosztály átoltására, s míg korábban az oltóanyag-ellátás akadozott, újabban az elutasító magatartásra panaszkodnak a szakemberek. Șereș Lucia, a háromszéki család­orvosok egyesületének elnöke szerint a Covid elleni oltások hatékonyságát megkérdőjelező vélemények sokat rontottak a helyzeten, a korábbinál több szülő utasítja el gyermekei beoltását, vannak, akik mindent visszautasítanak, mások csak bizonyos vakcinákat, vagy nem adatják be a második, harmadik dózist.

A kanyaró ellen egyéves és ötéves korban kell oltani, említett okokból sokan a második adagot már nem adatják be, pedig csak ez jelentené a biztos védettséget – mondotta Șereș doktornő. Arra is figyelmeztetett, hogy akik a kanyarójárvány alatti különleges rendelkezés okán kilenc hónaposan megkapták az első kanyaró elleni oltást, éppúgy még két oltás esetén nyerik el a biztonságos védettséget, mint akik nem részesültek ebben a járványügyi intézkedésben.

Igaz, hogy a kötelező gyermekoltásokhoz szükséges szérumok terén a háromszéki családorvosok nem jelentettek egyelőre hiányt, de az előző évek tapasztalata azt mutatja, legjobb, hogy amikor a gyermek eléri az adott oltási korhatárt, be kell adatni, a visszautasítás pedig a szülő joga, de nem tanácsos – hangsúlyozta a háromszéki családorvosok egyesületének vezetője.