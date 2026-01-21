Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ittasan kerékpározott, megsérült

2026. január 21., szerda, Közélet

A kézdivásárhelyi rendőröket hétfő délután arról értesítették a 112-es segélyhívószámon, hogy egy ember fekszik a város egyik utcáján. A helyszínre küldött járőrcsapat egy 55 éves férfit azonosított, aki sérüléseket szenvedett, feje vérzett, ezért kórházba szállították orvosi ellátásra.

  • Fotó: Megyei rendőrfelügyelőség
Az ügyben indított kivizsgálás nyomán kiderült, a férfi azt követően sérült meg, hogy kerékpározás közben elveszítette az egyensúlyát, majd leesett. A sérültet alkoholszondával is tesztelték, a mérőműszer pedig 1,54 mg/l alkoholszintet mutatott az általa kilélegzett levegőben. A történtek kapcsán a megyei rendőrfelügyelőség emlékeztetett: kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság alatt ugyanúgy tilos kerékpározni, mint autót vezetni. A rendelkezés be nem tartása miatt az érintett biciklist 1620 lejes bírsággal súj­tották.

A megyei rendőrfelügyelőség adatai szerint tavaly 80 olyan közlekedési baleset történt Háromszéken, amit kerékpárosok által elkövetett szabálysértés okozott. Az esetek többsége kisebb következményekkel járt, sérülés mindössze három alkalommal történt – közölték. Hozzáfűzték: a közlekedési rendőrség a múlt évben több mint 160 ellenőrzést végzett, amelyek célja a kerékpárosok fegyelmezése, illetve az őket érintő balesetek megelőzése volt. Az ellenőrzések során több mint 1400 bírságot szabtak ki kerékpárosok által elkövetett szabálysértésekért. 

