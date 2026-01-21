Ittasan kerékpározott, megsérült

A kézdivásárhelyi rendőröket hétfő délután arról értesítették a 112-es segélyhívószámon, hogy egy ember fekszik a város egyik utcáján. A helyszínre küldött járőrcsapat egy 55 éves férfit azonosított, aki sérüléseket szenvedett, feje vérzett, ezért kórházba szállították orvosi ellátásra.
Az ügyben indított kivizsgálás nyomán kiderült, a férfi azt követően sérült meg, hogy kerékpározás közben elveszítette az egyensúlyát, majd leesett. A sérültet alkoholszondával is tesztelték, a mérőműszer pedig 1,54 mg/l alkoholszintet mutatott az általa kilélegzett levegőben. A történtek kapcsán a megyei rendőrfelügyelőség emlékeztetett: kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság alatt ugyanúgy tilos kerékpározni, mint autót vezetni. A rendelkezés be nem tartása miatt az érintett biciklist 1620 lejes bírsággal sújtották.
A megyei rendőrfelügyelőség adatai szerint tavaly 80 olyan közlekedési baleset történt Háromszéken, amit kerékpárosok által elkövetett szabálysértés okozott. Az esetek többsége kisebb következményekkel járt, sérülés mindössze három alkalommal történt – közölték. Hozzáfűzték: a közlekedési rendőrség a múlt évben több mint 160 ellenőrzést végzett, amelyek célja a kerékpárosok fegyelmezése, illetve az őket érintő balesetek megelőzése volt. Az ellenőrzések során több mint 1400 bírságot szabtak ki kerékpárosok által elkövetett szabálysértésekért.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.