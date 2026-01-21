Románia, a semleges

Külpolitikai téren, legfőbb feladatkörében nagyot eddig sem domborított, ám az elmúlt napokban több elgondolkodtató bravúrt sikerült összehoznia. Vasárnap az egyik közösségi oldalon foglalt állást az Egyesült Államok–Grönland konfliktusban, pontosabban sikerült egy olyan nyilatkozatot közzétennie, hogy órák múlva is találgatták az elemzők: mit is akart mondani. Hétfőn aztán főtanácsadója, Marius Lazurca elmagyarázta: szerinte az elnök szolidáris mindkét táborral, üzenete a kedélyek csillapítását szolgálta. „Fiúk álljatok le, mert csak ártunk egymásnak” – ezt akarta mondani, magyarázta Lazurca. Azaz Nicușor Dan nem csatlakozott a nyugat-európai partnerek felháborodásához, de nem állt Trump oldalára sem, középen, az akolmelegben várja, hogy tisztázódjanak a dolgok és a nyertes oldalhoz csatlakozhasson.

Ugyanehhez a taktikához igazodik, hogy távol maradt a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumról. Ezt is Lazurca magyarázta el: „az elnök nem csavaroghat összevissza, mikor itthon fontos dolgok vannak”. Nem tudni, milyen halaszthatatlan teendői adódtak idehaza Nicușor Dannak, hisz ugyancsak távol tartja magát a belpolitikai történésektől, az igazságügyi csetepatén kívül semmilyen más ügyben nem foglalt állást, néha békítgeti az összezördülő koalíciós partnereket, de más fontos, a polgárok sokaságát érintő kérdésekben még csak véleményt sem nyilvánít. Lazurca szerit nem volt keresnivalója Davosban, a tanácsadói nem tudnak kellő tartalmat biztosítani ottani jelenlétéhez. Sokkal valószínűbb azonban, hogy Nicușor Dan kivárja, döntsenek a nagyok, hisz ha ott van, sok mindenkivel találkozik, beszélnie kell, s nem biztos, hogy elegendő egy „béküljetek ki fiúk, ne veszekedjetek” állásfoglalás. Ha pedig véleményt mond, vagy nyugat-európai barátaival, vagy Donald Trumppal megy szembe, s ma még nem megmondható, melyik okozna nagyobb veszteséget.

Nicușor Dan visszatért tehát a Románia által az elmúlt 100–150 évben oly sokszor alkalmazott kétkulacsos politikához. Az első világháborúban jó két év után, csak kényszer hatására csatlakoztak az antanthoz, a második világháborúban Hitler mellett harcoltak, majd az utolsó pillanatban kiugrottak, oldalt váltottak, a kommunista években Ceaușescu próbálta eladni Nyugatnak, hogy Moszkvától független politizálást folytat, Iliescu pedig oroszbarátként dörgölőzött az EU-hoz és a NATO-hoz, mindkét tábornak próbált megfelelni. Az őt követő elnökök – Constantinescu, Băsescu, Iohannis – esetében elegendő volt az euroatlanti elköteleződés, így következetes politizálást folytathattak, ám a világ rendjét most felborította Donald Trump új stratégiája, és úgy tűnik, sem Nicușor Dan, sem tanácsadói nem tudják, mihez kezdjenek ezzel a helyzettel. Háború dúl a szomszédban, NATO és amerikai támaszpontok az ország területén, de a pénz Brüsszelből, az EU-tól jön, jó lenne tehát mindenkivel jóban lenni.

Csakhogy az elnök és csapata nem számol azzal, hogy a hasonló esetekben a semlegesség felér az árulással, és nagyon könnyen elveszíthetik minkét tábor bizalmát. Időt próbálnak nyerni, de hitelt veszítenek, amelyet nagyon nehéz lesz visszaszerezni.

Január elején Nicușor Dan még részt vett az úgynevezett tettre kész országok találkozóján. Fotó: Presidency.ro