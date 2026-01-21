Népszavazást írnak ki Sepsiszentgyörgy adópolitikájáról

Március elsején népszavazást ír ki Antal Árpád polgármester arról, hogy milyen adópolitikát alkalmazzon Sepsiszentgyörgy önkormányzata 2028-ig. Ezt ő maga jelentette be azon a háromórás lakossági fórumon, amelyet a drasztikusan megemelt adókról tartottak tegnap a Fidelitas Szálloda konferenciatermében.

Antal Árpád azért időzítette március elsejére a népszavazást, hogy a közösség egysége – ami 17 éve a legfontosabb számára – megmaradjon, ugyanis tudomása szerint három külső erő bomlasztja ezt a „legféltettebb kincsünket”: egy politikai bábszervezet, egy gazdasági érdekcsoport és egy magyarországi párt (a Tisza), akik meg akarják zavarni a március 15-ei ünnepséget, amelyen Lázár János is jelen lesz. Ez az állítás felzúdulást keltett: többen is kiáltották, hogy ne keverjék bele a magyarországi politikát ebbe, azért jöttek, hogy a helyi adókról beszéljenek.

Feszült hangulatban kezdődött a találkozó, amelyen csak előzetes regisztrálás után lehetett részt venni. Bevezetésként Antal Árpád ismertette Sepsiszentgyörgy költségvetését: honnan származnak a bevételek, milyen kiadások vannak, mit adnak és mit kapnak a város lakói. Elmondta: a város költségvetése tavaly közel 300 millió lej volt, ebből 99 millió európai uniós pályázatból származik, amihez a magánszemélyek ingatlan- és járműadóiból befolyt 12 millió adta az önrészt. További 90 millió lej a személyi jövedelemadókból jött, a kormánytól 34, az RMDSZ-nek köszönhetően 32, a jogi személyek adójából 19,5 millió, a többi különböző gazdasági tevékenységekből. A kiadások bő 4 százaléka beruházásokra ment, ezért az adót nem kiadásként, hanem befektetésként kell felfogni – magyarázta.

Ami az adózási szinteket illeti, 17 éve így működik a város, hogy a lakásokra alacsony, a gépkocsikra pedig magasabb adót szabtak ki, s bár idén a közösségi médiában az terjedt el, hogy itt a hibrid autók adója kétszer nagyobb, mint Brassóban, a gépkocsik 63 százalékára ugyanannyit kell fizetni mindkét városban, ám a lakásra, telekre, gépkocsira és parkolásra kivetett adók kosarának átlagértéke Brassóban 1227 lej, Sepsiszentgyörgyön pedig 642. És az itt élők itt különféle kedvezményeket kapnak – Bevezetés a sportba, osztálypénz, Sepsi kártya, nagycsaládos kártya, helyi roncsautóprogram –, miközben Brassóban 500 lejes általános parkolási díjat fizet minden gépjármű-tulajdonos. Szeretné valaki, hogy Sepsiszentgyörgyön a brassói kedvezménypolitikát alkalmazzák? – kérdezte. A március elsejei népszavazáson választhatnak az itt élők, hogy melyik város adó- és kedvezménypolitikáját alkalmazzák itt is: legyen minden adó a törvény által megengedett szinten, vállalva a kedvezmények eltörlését és a jelentősen kevesebb beruházást?

Az így élére állított kérdést nemtetszés fogadta. Antal Árpád kifejtette: érzékeli a város hangulatát, és mivel a helyi tanács az ő kezdeményezésére fogadta el december 30-án a helyi adókra vonatkozó határozatot, neki kell vállalnia a felelősséget, hogy megoldást keressen. Azért ír ki népszavazást arról, hogy milyen adópolitikát folytassanak, mert nem szeretné a következő éveket ilyen hangulatban tölteni; március elsejéig mindenki kiszámolhatja, hogy mekkora adó legyen.

A polgármester az autók magas számáról – 2008-ban még 17 ezer sem volt, most 23 ezernél több van – és a garázsokról is beszélt: 2026. január elsején senkinek sem volt érvényes szerződése, de a következő 60 napon belül mind a 681 garázstulajdonosnak lehetősége van új, tíz évig érvényes szerződést kötni négyzetméterenként 10 eurós áron, ha vállalja az önkormányzat által kért felújítást, amihez ingyenes terveket kap. Antal Árpád hangsúlyozta: az elmúlt évben négyzetméterenként 15–16 eurós árakat ajánlottak a garázshelyekre pályázók a versenytárgyalásokon, ezért arra számít, hogy a többség a szerződést választja. A felújítás során átlátható ablakot kell a garázsokra szerelni, hogy ellenőrizni lehessen, hogy tényleg autót tartanak benne – mondta, amivel újabb tiltakozó morajt váltott ki. A hibrid autók tulajdonosainak próbálnak kedvezményeket nyújtani (az egyik résztvevő elmondta, hogy a tavalyi 1200 lejről 4500 lejre ugrott az adója, fontolgatja is, hogy más megyében írassa be), a jövőre nézve pedig az a tervük, hogy csökkentik az autók adóját és növelik a nem sepsiszentgyörgyi gépkocsik parkolódíját.

A fórumon a legtöbb szó az autókról és a garázsokról esett, az elhangzottakat csütöröki lapszámunkban foglaljuk össze.