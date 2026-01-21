A Háromszéki Ágyúsok kedden kétgólos hátrányból még egyenlítettek, azonban ezt követően a Brassói Corona négy találatot szerzett, így a házigazdák végül 6–3 arányú vereséget szenvedtek az Erste Ligában és a román bajnokság felsőházában egyaránt éllovas barcasági csapattól a Deme László Műjégpályán. A narancs-kék mezesek szombaton 19.30-tól a Bukaresti Red Hawks otthonában játszanak a Berceni Arénában.
Az első harmadban a határozottabban és veszélyesebben játszó Corona emberhátrányban került előnybe, a 9. percben a háromszéki együttes figyelmetlenségéből hasznot húzva David Levin egyéni akció végén továbbított László Arnold mellett a hálóba (0–1). Bár a folytatásban Kertész Zoltán tanítványai ellentámadásból kialakítottak néhány helyzetet, a befejezésekbe rendre hiba csúszott.
A második felvonásban a székelyföldi gárda létszámfölénye ellenére Brassó ismét betalált, a 25. percben Jeremy Welsh átfűzte magát az ellenfél védelmén, majd az átadását Evan Wardley értékesítette (0–2). A narancs-kék mezesek nem csüggedtek, ezáltal másfél perc alatt egyenlítettek: előbb Gecse Olivér lövését védte Tőke Zoltán és a kipattanót Ilyés Tamás bevágta, aztán fórban Gecse előkészítése után Biró Ottó csúsztatott a kapuba (2–2). A 29. percben a rivális újfent átvette a vezetést, ezúttal Jeremy Welsh kotorta a pakkot a ketrecbe, később pedig két korongszerzést követően David Levin és Nicholas Wong is eredményes volt. A szünet előtt még jobban kinyílt az olló, mivel Gajdó Balázs is feliratkozott a gólszerzők közé (2–6).
A zárószakaszban Matthew Myers legénysége fölénye megőrzésére törekedett, ezt az 51. percig megvalósította, ekkor viszont a háromszéki alakulat emberelőnyben csökkentette hátrányát: Biró Ottó kísérlete kijött a mamutról, ezt kihasználva az érkező Ilyés Tamás a keresztléc alá emelt (3–6). A hátralévő időben a házigazdák igyekeztek nyomást gyakorolni a vendégekre, ellenben nem sikerült jobban felzárkózniuk, így a listavezető három ponttal távozott Kézdivásárhelyről.
Eredmény, román bajnokság, felsőház: Háromszéki Ágyúsok–Brassói Corona 3–6 (gólszerzők: Ilyés Tamás 27., 51., Biró Ottó 28., illetve David Levin 9., 30., Evan Wardley 25., Jeremy Welsh 29., Nicholas Wong 30., Gajdó Balázs 40.).
