Újabb felkészülési tornán vesz részt a romániai teremlabdarúgó-válogatott: Kacsó Endre együttese csütörtöktől vasárnapig a horvátországi Labinban zajló, nyolccsapatos Futsal Week January Cupon lép pályára. A keretbe három székelyföldi klubtól öt háromszéki játékos is behívót kapott, akik ezúttal is fontos szerepet tölthetnek be a nemzeti alakulat idei első összetartásán.

A decemberben Porečben lebonyolított Futsal Week 6 Nations teremlabdarúgó-torna után ismét Horvátországban vendégeskedik a Kacsó Endre irányította romániai teremlabdarúgó-válogatott, amely ezúttal a Labinban rendezendő Futsal Week January Cupon lép pályára. A nyolccsa­patos eseményen Románia mellett Grönland, Málta, Marokkó, San Marino, Skócia, Svájc és Törökország nemzeti együttese szerepel, az alakulatok pedig kieséses rendszerben harcolnak a döntőbe jutásért és a végső győzelemért.

A viadalra a szövetségi kapitány öt romániai klub és egy magyarországi gárda tizennégy játékosát hívta be a válogatottba, köztük öt háromszéki futsalost is, akik három székelyföldi csapat színeiben játszanak. Utóbbiak közül a megyeszékhelyi Sepsi-SIC adja a legtöbb teremlabdarúgót: a kapus Korodi Krisztián mellett Mathis Mátyás és Kanyó Szilárd is magára ölti a címeres mezt, míg a VSK Székelyudvarhely Miklós Tamást, a Marosvásárhelyi VSK pedig Barbocz Norbertet küldi a nemzeti együttesbe.

A futsalválogatott hétfőn gyűlt össze Mogoșoaián az év első összetartására, majd innen utazott az Isztriai-félszigeten található Labinba. Csütörtökön 11 órától Grönland legjobbjai ellen játsszák az első mérkőzésüket, a találkozót élőben közvetíti a Futsal Week Facebook-oldala. A párharc győztese a Málta–Törökország meccs nyertesével mérkőzik meg az elődöntőben a fináléba jutásért. A torna további párosításai: Marokkó–Skócia és Svájc–San Marino.

A horvát teremtornán részt vevő romániai válogatott kerete: * kapusok: Korodi Krisztián (Sepsi-SIC), Petrișor Toniță (Galaci United) * mezőnyjátékosok: Mathis Mátyás, Kanyó Szilárd (Sepsi-SIC), Miklós Tamás (VSK Székelyudvarhely), Barbocz Norbert, Sergiu Gavrilă, Patrick Cherteș, Vlăduț Dudău (Marosvásárhelyi VSK), Darius Nastai, Robert Crișan, Andrei Crăciun (Galaci United), Daniel Dinu (Luceafărul Buzău), Hadnagy István (Studió Futsal Nyíregyháza / Magyarország).