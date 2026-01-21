Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatában folytatja pályafutását, szerződése öt és fél évre szól. A magyar középpályás még vasárnap elutazott Angliába, hétfőn sor került az orvosi vizsgálatra és kedden megtörtént a klubváltás.

A 20 éves középpályás a Ferencvárostól igazol a szigetországi együtteshez, amely előbb az X-oldalán közzétett piros-fehér-zöld színű Rubik-kockával jelezte a labdarúgó megszerzését, majd egy kisfilmmel mutatta be új szerzeményét. „Óriási érzés ennek a klubnak a részévé válni és nagyon izgatottan várom, hogy jó eredményeket érjünk el együtt” – nyilatkozta Tóth Alex.

„Amikor először hallottam a Bournemouth érdeklődéséről, izgatottságot és boldogságot éreztem, mert a Premier League egyik alakulatáról van szó, a PL pedig a világ legjobb és legerősebb bajnoksága. Az egész klub és annak felépítése tetszik, a vezetőkkel is hamar megtaláltuk a közös hangot. Nagyon várom a közös munkát” – tette hozzá a futballista.

Sajtóhírek szerint a kilencszeres válogatott középpályásért 12 millió eurót és bónuszokat fizet a magyar bajnoknak az angol élvonal 15. helyén álló gárda. Ez pedig átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar játékosért még nem fizettek.

Tóth Alex 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapattaggá viszont Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző szezon tavaszi idényében, addig többnyire a másodosztályú Sorokság alakulatában szerepelt. A nemzeti együttesben tavaly márciusban játszotta első mérkőzését.

A középpályás zöld-fehér mezben 75 találkozón lépett pályára, ezeken négyszer volt eredményes, 15-ször pedig az előkészítő szerepében jeleskedett, ugyanakkor 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben bajnoki címet ünnepelhetett. Az elmúlt két évben nemzetközi porondon is tapasztalatot szerzett, az Európa-ligában kilenc, a Bajnokok Ligája selejtezőjében hét találkozón kapott lehetőséget, utóbbi sorozatban az azeri Qarabağ FK ellen gólt is jegyzett.

A Ferencváros a holtidényben egy magyar labdarúgótól már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén játékosa lett. A Bournemouth mezét korábban magára öltötte Kerkez Milos is, aki azóta Szoboszlai Dominik klubtársa a Liverpoolban.