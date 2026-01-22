Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
AsztaliteniszErdővidéki fölény az esztelneki emlékversenyen

2026. január 22., csütörtök, Sport

Erdővidéki fölénnyel zárult szombaton az Esztelneki Asztalitenisz Sport Klub által szervezett Köntzey József „Dodó” és Papp József Emlékverseny. Az egynapos viadalt a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub asztalitenisz-szakosztályának közreműködésével, valamint a község polgármesteri hivatalának támogatásával rendezték meg. A tornán tizenhat háromszéki település amatőr pingpongozói ragadtak ütőt, hogy megküzdjenek a legjobbaknak járó elismerésekért.

  • Fotó: Facebook / Asztalitenisz Sport Klub Esztelnek
    Fotó: Facebook / Asztalitenisz Sport Klub Esztelnek

Népes mezőny gyűlt össze szombaton Esz­telneken, ahol a helyi asztalitenisz-sportklub szervezésében tartották meg a Köntzey József „Dodó” és Papp József Emlékverseny ötödik kiírását. A viadalon tizenhat háromszéki település színeiben összesen negyvennyolc amatőr pingpongozó állt asztalhoz és harcolt a dobogóra kerü­lésért. 

A sportolók ezúttal sem hazudtolták meg magukat, ugyanis minden mérkőzést maximális elhivatottsággal vívtak meg, a közönség látványos labdamenetekben és végletekig kiélezett párharcokban gyönyörködhetett, gyakran pedig apró nüanszok döntöttek a diadalról, valamint a továbbjutásról. Az ádáz küzdelem felsőrákosi fölényt hozott, hiszen mindkét kategóriá­ban erdővidéki asztaliteniszező győzött: az elit mezőnyben ifj. Pethő Mihály, míg a haladók erőpróbáján Pethő Katalin nyert. Az emlékverseny legidősebb résztvevője a nagybaconi Peszternák László, a legfiatalabb versenyző a kézdimartonosi Biszak Bátor Gergely volt.

Eredmények: * elit kategória: 1. ifj. Pethő Mihály (Felsőrákos), 2. id. Pethő Mihály (Felsőrákos), 3. Bordás László (Szent­ivánlaborfalva) és Nagy István (Mikóújfalu), 5–8.: Korodi Csaba (Nagyajta), Tála Medárd (Mikóújfalu), Canea-Kocsis András (Kézdivásárhely) és Kovács Lehel (Zabola) * hobby kategória: 1. Pethő Katalin (Felsőrákos), 2. Mike László (Kézdivásárhely), 3. Fazakas Loránd (Nagybacon) és Elekes Hunor (Kurtapatak), 5–8.: Bardocz László (Nagybacon), Hella Lajos (Kézdivásárhely), Székely Ferenc (Vargyas) és Bartha Loránd (Mikóújfalu). (tibodi)

