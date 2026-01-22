Erdővidéki fölénnyel zárult szombaton az Esztelneki Asztalitenisz Sport Klub által szervezett Köntzey József „Dodó” és Papp József Emlékverseny. Az egynapos viadalt a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub asztalitenisz-szakosztályának közreműködésével, valamint a község polgármesteri hivatalának támogatásával rendezték meg. A tornán tizenhat háromszéki település amatőr pingpongozói ragadtak ütőt, hogy megküzdjenek a legjobbaknak járó elismerésekért.
Népes mezőny gyűlt össze szombaton Esztelneken, ahol a helyi asztalitenisz-sportklub szervezésében tartották meg a Köntzey József „Dodó” és Papp József Emlékverseny ötödik kiírását. A viadalon tizenhat háromszéki település színeiben összesen negyvennyolc amatőr pingpongozó állt asztalhoz és harcolt a dobogóra kerülésért.
A sportolók ezúttal sem hazudtolták meg magukat, ugyanis minden mérkőzést maximális elhivatottsággal vívtak meg, a közönség látványos labdamenetekben és végletekig kiélezett párharcokban gyönyörködhetett, gyakran pedig apró nüanszok döntöttek a diadalról, valamint a továbbjutásról. Az ádáz küzdelem felsőrákosi fölényt hozott, hiszen mindkét kategóriában erdővidéki asztaliteniszező győzött: az elit mezőnyben ifj. Pethő Mihály, míg a haladók erőpróbáján Pethő Katalin nyert. Az emlékverseny legidősebb résztvevője a nagybaconi Peszternák László, a legfiatalabb versenyző a kézdimartonosi Biszak Bátor Gergely volt.
Eredmények: * elit kategória: 1. ifj. Pethő Mihály (Felsőrákos), 2. id. Pethő Mihály (Felsőrákos), 3. Bordás László (Szentivánlaborfalva) és Nagy István (Mikóújfalu), 5–8.: Korodi Csaba (Nagyajta), Tála Medárd (Mikóújfalu), Canea-Kocsis András (Kézdivásárhely) és Kovács Lehel (Zabola) * hobby kategória: 1. Pethő Katalin (Felsőrákos), 2. Mike László (Kézdivásárhely), 3. Fazakas Loránd (Nagybacon) és Elekes Hunor (Kurtapatak), 5–8.: Bardocz László (Nagybacon), Hella Lajos (Kézdivásárhely), Székely Ferenc (Vargyas) és Bartha Loránd (Mikóújfalu). (tibodi)
