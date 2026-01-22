A magyar válogatott kedden ötméteresekkel 15–14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában, ezzel bejutott a legjobb négy közé. A spanyol együttes 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogós volt, ez a sorozat szakadt most meg.
A magyarok szereztek vezetést, egy kontra ítéletet követően Manhercz Krisztián fejezte be az akciót. Az első spanyol helyzetre két percet kellett várni, Vogel azonban emberhátrányban védett, aztán Álvaro Granados büntetőből egyenlített. A folytatásban Manhercz ötméterest értékesített, míg Jansik Szilárd közelről pattintott a léc alá, ezután a rivális előbb emberelőnyből zárkózott, valamint Sergi Cabañas is eredményes volt (3–3).
A második felvonásban Fekete Gergő továbbított a hálóba egy szabaddobást. A spanyolok kettős fórban találtak be, ugyanakkor a későbbiekben büntetőlövést is kaptak, amelyet Vogel hárított, aki nem sokkal később Granados ötméteresénél is mentett. Közben Nagy Ákos pattintásával újra a magyar alakulat vezetett, amire Unai Biel sarokdobás után kapásból válaszolt (5–5).
A harmadik negyedben Nagy Ákos létszámfölényből szerzett gólt, majd Varga Vince harcolt ki büntetőt, Vigvári Vendel pedig nem hibázott. A spanyolok megint a dudaszó pillanatában találtak be, nemsokára Bernat Sanahuja akcióból egyenlített. A játékrész végén Eduardo Lorrio védte be Vismeg Zsombor lapos kísérletét, a rivális viszont kettős fórból egyenlített (8–8).
A zárószakaszban Varga Vince lőtt akciógólt, a túloldalon ellenben Cabañas kétszer is örülhetett, ezzel a spanyolok először kerültek előnybe. Időkérés után Nagy Ádám sikeresen vette célba a kaput, és a hajrában Nagy Ákos célzott pontosan. Az ellenfélnek tíz másodperce maradt, Cabañas az utolsó pillanatban gyönyörűen ejtett a hálóba (11–11), így jöhettek az ötméteresek, amelyekből Vogel kettőt hárított, így Magyarország elődöntőbe jutott.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.