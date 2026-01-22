Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Férfi vízilabda, Európa-bajnokságNégy közé jutott a magyar válogatott

2026. január 22., csütörtök, Sport

A magyar válogatott kedden ötméteresekkel 15–14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában, ezzel bejutott a legjobb négy közé. A spanyol együttes 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogós volt, ez a sorozat szakadt most meg.

  Vogel Soma volt a mérkőzés hőse. Fotó: Facebook / waterpolo.hu
    Vogel Soma volt a mérkőzés hőse. Fotó: Facebook / waterpolo.hu

A magyarok szereztek vezetést, egy kontra ítéletet követően Manhercz Krisztián fejezte be az akciót. Az első spanyol helyzetre két percet kellett várni, Vogel azonban emberhátrányban védett, aztán Álvaro Granados büntetőből egyenlített. A folytatásban Manhercz ötméterest értékesített, míg Jansik Szilárd közelről pattintott a léc alá, ezután a rivális előbb emberelőnyből zárkózott, valamint Sergi Cabañas is eredményes volt (3–3).

A második felvonásban Fekete Gergő továbbított a hálóba egy szabaddobást. A spanyolok kettős fórban találtak be, ugyanakkor a későbbiekben büntetőlövést is kaptak, amelyet Vogel hárított, aki nem sokkal később Granados ötméteresénél is mentett. Közben Nagy Ákos pattintásával újra a magyar alakulat vezetett, amire Unai Biel sarokdobás után kapásból válaszolt (5–5).

A harmadik negyedben Nagy Ákos létszámfölényből szerzett gólt, majd Varga Vince harcolt ki büntetőt, Vigvári Vendel pedig nem hibázott. A spanyolok megint a dudaszó pillanatában találtak be, nemsokára Bernat Sanahuja akcióból egyenlített. A játékrész végén Eduardo Lorrio védte be Vismeg Zsombor lapos kísérletét, a rivális viszont kettős fórból egyenlített (8–8).

A zárószakaszban Varga Vince lőtt akciógólt, a túloldalon ellenben Cabañas kétszer is örülhetett, ezzel a spanyolok először kerültek előnybe. Időkérés után Nagy Ádám sikeresen vette célba a kaput, és a hajrában Nagy Ákos célzott pontosan. Az ellenfélnek tíz másodperce maradt, Cabañas az utolsó pillanatban gyönyörűen ejtett a hálóba (11–11), így jöhettek az ötméteresek, amelyekből Vogel kettőt hárított, így Magyarország elődöntőbe jutott.

