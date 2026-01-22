Viktor Gísli Hallgrímsson három hárítással kezdett, hat perc után mégis a jól védekező magyarok vezettek (3–2), pedig addigra már öt lövést elrontottak. A 14. percben már kettő volt a különbség, viszont egy remek sorozattal fordított a szigetországi együttes, amely a mérkőzés harmadánál előnyben játszhatott (11–9). A magyar alakulatnál a cseréket követően a támadás és a védekezés hatékonysága is csökkent, érdekes módon mégis a rivális kért először időt. Mindkét oldalon számos furcsa játékvezetői ítélet borzolta a kedélyeket, azonban két Imre Bence-góllal sikerült az egyenlítés, ugyanakkor újra javult a védelem, valamint Bodó Richárd 14–14-re alakította az állást három másodperccel a szünet előtt.

A második félidő elején Ymir Örn Gíslason piros lapot kapott, mert súlyosan szabálytalankodott Fazekas Gergő ellen, ellenben a magyarok ezt nem használták ki, mivel az izlandi kapus ezúttal is halmozta a bravúrokat, míg honfitársai egyre jobban védekeztek. A 43. percben Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt kért, a spanyol szakember cserékkel és kétirányítós támadójátékkal próbálkozott. Bartucz László büntetővédésével és Bodó Richárd két találatával az egyenlítés összejött, ám az utolsó négy percen belül Izland kétszer is eredményes volt, ráadásul jól védekezett, ezzel megnyerte a találkozót, pedig hattal kevesebb kapura lövést jegyzett, mint ellenfele, amely az első negyedóra végén vezetett utoljára.

Az F-csoport végeredménye: 1. Izland 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Olaszország 2, 4. Lengyelország 0.