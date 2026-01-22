Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A hússzoros görög bajnok Panathinaikosz ellen játszik a Groupama Arénában ma 22 órától a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. Győzelme esetén a magyar bajnok szinte biztos, hogy az első nyolcban végezne, így a nyolcaddöntőben folytathatná a szereplését. A találkozót az M4 Sport és a Digi Sport 4 élőben közvetíti.

  Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club
Az Európa-liga alapszakaszában az FTC egyike annak a négy csapatnak, amely hat forduló után veretlen, négy sikere mellett két döntetlent ért el, egy újabb diadallal pedig óriási lépést tenne afelé, hogy kihagyja a 16 közé jutásért februárban rendezendő párharcot, és csak az azt követő körben lépjen pályára a kieséses szakaszban.

A téli szünetben alaposan átalakult Robbie Keane vezetőedző együttesének kerete, ugyanis a klub két meghatározó futballistát is eladott. Az Európa-liga alapszakaszának góllövőlistáján négy találattal – holtversenyben – a második helyen álló Varga Barnabás a görög AEK Athén alakulatához szerződött, így tavasszal a Konferencia Ligában folytathatja, míg Tóth Alex kedden a Premier League-ben szereplő Bourne­mouth játékosa lett.

Pótlásukra a klubvezetés megszerezte a holland-ghánai kettős állampolgárságú Elton Acolatse és az argentin Mariano Gómez játékjogát. Ezt a sort erősítette tovább a kedden igazolt Franko Kovačević. A horvát légiós a szlovén NK Celje labdarúgójaként 28 mérkőzésen lépett pályára ősszel és 25 gólt szerzett, a Konferencia Ligában mesterhármast ért el a görög AEK Athén ellen, az ír Shamrock Rovers ellen duplázott, míg az Európa-liga selejtezőjében háromszor talált be.

A Panathinaikosz jelentős lépéseket tett a továbbjutás felé Rafael Benítez vezetőedző októberi kinevezése óta. A görög gárda az azóta megszerezhető kilenc pontból hetet begyűjtött, és a 15. helyre zárkózott fel. A két csapat eddig csupán 1965 őszén találkozott egymással, a BEK nyolcaddöntőjében a hazai pályán elért gól nélküli döntetlen után a Ferencváros idegenben 3–1 arányú sikerrel harcolta ki a továbbjutást.

