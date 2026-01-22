Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Családon belüli erőszakKevesebb volt a büntetőeljárás

2026. január 22., csütörtök, Család

Tavaly összesen 138 385 alkalommal volt szükség rendőri intézkedésre családon belüli erőszakos cselekmények miatt, számolt be a Román Rendőrség, melynek adatai szerint javult a helyzet az egy évvel korábbihoz képest.

A január 16-án kiadott közlemény szerint a családon belüli erőszakkal összefüggő büntetőeljárások száma 2025-ben 16,3 százalékkal csökkent az előző évhez képest, 59 345-ről 49 660-ra. Jelentős visszaesést jegyeztek a testi sértés és egyéb erőszakos cselekmények, a fenyegetés, valamint a család elhagyása miatt indult eljárások számában is. Továbbra is a bántalmazás és más erőszakos cselekmények teszik ki a bűncselekmények több mint felét.

A rendőrség emlékeztetett, hogy az áldozatok védelmének egyik legfontosabb eszköze az ideiglenes távoltartási parancs, amit közvetlen veszély esetén a rendőrök a helyszínen rendelhetnek el. Tavaly 15 856 ilyen intézkedést hoztak, melyek közül 5904-et a bíróság távoltartási végzéssé változtatott. Az ideiglenes távoltartási parancsot 1134, a jogerős bírósági végzéseket 6337 esetben szegték meg 2025-ben.

Tavaly már egész évben működött az elektronikus felügyeleti rendszer (SIME), mely riasztást küld, ha az agresszor megszegi a távoltartási szabályokat vagy megközelíti az áldozatot, lehetővé téve a rendőrség azonnali beavatkozását. Az év folyamán 4860 esetben kötelezték az agresszort elektronikus nyomkövető viselésére. A rendőrség kiemelte: a múlt évben nem vált gyilkosság áldozatává egyetlen olyan személy sem, aki kérte, hogy az agresszort kötelezzék az elektronikus nyomkövető viselésére. 

A közleményben arra is kitérnek, hogy tavaly augusztustól további intézkedéseket vezettek be, miszerint a rendőröknek akkor is figyelemmel kell kísérniük a családon belüli konfliktusokat, ha az áldozat nem kér védelmet a hatóságoktól. Ezek részeként a rendőröknek mind az áldozat, mind az agresszor lakóhelyén rendszeresen ellenőrizniük kell, hogy megoldódott-e a konfliktus. (Agerpres)

