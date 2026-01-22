Az intézmény január 17-i közleménye szerint 2025 a negyedik legmelegebb év volt 1901 óta: az éves átlaghőmérséklet 11,95 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal haladta meg az 1991–2020-as sokévi átlagot. A 2012–2025 közötti időszak ugyanakkor a mérések történetében a legmelegebb, 14 egymást követő évből álló periódus volt, ami már nem tekinthető elszigetelt kilengésnek, hanem a hőmérsékleti viszonyok szerkezeti átalakulását jelzi. A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy a tavalyi év egyik leglátványosabb jelensége a szélsőségek váltakozása volt: júliusban rekordhőséget jegyeztek – Calafatnál 43,4 fokot mértek –, miközben több hullámban pusztító viharok csaptak le. Az aszály meghatározó volt: hét hónap bizonyult csapadékszegénynek, június pedig a mérések kezdete óta a legszárazabb hónap volt. Ezzel szemben május és október rendkívül csapadékos volt, amikor helyi rekordok is megdőltek. (Agerpres)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai szerint 2025-ben Romániában példátlan gyakorisággal és intenzitással követték egymást a szélsőséges időjárási jelenségek, az éghajlat gyorsuló melegedését és az időjárás fokozódó változékonyságát igazolva. A szolgálat szerint már nem beszélhetünk elszigetelt kilengésekről, hanem alapvető átalakulásról van szó.

