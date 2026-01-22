Kétségkívül január sztárja az ehető kései laskagomba, de vannak más hidegtűrő fajok is, melyekkel az év első hónapjában egy városi séta alkalmával találkozhatunk. Kalapos gombából nagy választék nincs, de e fagyos napokban örömmel tölthet el a látvány, ha felbukkan valamelyik.

Rózsáslemezű kígyógomba (Mycena galericulata)

Inkább kis, mint közepes termetű faj. Kalapja legfeljebb 5–6 cm széles, majdnem a közepéig bordázott, szürkésbarna, világosbarna színű. Ritkás lemezei aránylag szélesek, váltakozó hosszúak, szélük hullámos, fiatalon fehéresek, szürkések vagy krémszínűek. A nevét adó rózsaszínű árnyalat csak az idősebb példányoknál figyelhető meg, ezért meghatározása olykor hosszabb időt igényel, ugyanis megtörténhet, hogy csak több nap megfigyelés vagy tárolás után jelenik meg lemezein a besorolást megerősítő rózsás árnyalat. Rendszerint az elsőre be nem azonosított gombákat még egy hétig a hűtőben tartom, hátha időközben megoldódik a rejtély valamilyen módon. Volt részem ilyen szerencsés esetekben is!

A tönk csupasz, karcsú, üreges, hengeres vagy lapított, néha rovátkolt, de lehet kissé csavarodott is, ha az aljzat állaga engedi, mélyen gyökerező. Enyhén lisztszagú húsa a kalapban nagyon vékony, a tönkben annyira szívós, rugalmas, hogy törés nélkül csavarható, hajlítható.

Az egész északi mérsékelt övben elterjedt, mindig faanyagon termő, közönséges faj. Sepsiszentgyörgyön is gyakori. A korhadás különböző fázisait járó holt faanyagot (tuskókat) részesíti előnyben, ritkán jelenik meg élő fán. Ami a termőközeget illeti, egyál­talán nem válogatós, mind lombos, mind tűlevelű fán megtalálhatjuk. A gyümölcsfákat sem kerüli, egyik városi kedvence a cseresznyeszilva. Legtöbbször a talajhoz közel, a korhadó tuskók üregeiben figyeltem meg, azonban olykor a gyengélkedő fák törzsére is felkapaszkodik, hogy az ott tátongó kisebb-nagyobb odúkba befészkelje magát.

Kerüli az egyedüllétet, szinte mindig kisebb-nagyobb csoportokba tömörül. A meleget nem bírja, fő termőideje általában az év végére tolódik ki, ha enyhébb az időjárás, ez elhúzódhat akár januárig is. Ekkor, ha nem is fejleszt újabb termőtesteket, megfagyott példányait gyakran megtalálhatjuk. Mint minden kígyógomba, nem ehető, de veszélyesnek sem mondható. Egyelőre gyógyhatását sem támasztja alá semmi tanulmány. Jelentéktelen kis gomba, azonban aktív korhadékbontóként megvan a szerepe a természet háztartásában, hisz megállás nélkül – amikor éppen nem fejleszt termőtestet, akkor is – munkálkodik azon, hogy a faanyagban felhalmozódott szén visszakerüljön a légkörbe vagy a talajba, fenntartva az élethez szükséges körforgást.

Farkas János