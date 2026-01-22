„Ahogy viszonyulunk az élethez, az élet is úgy viszonyul hozzánk” – mondjuk, és valóban: maga az ember és az élet nem szétválasztható. Ahogyan gondolkodunk, érzünk, cselekszünk, vagyis az a mód, miként szemléljük és éljük napjainkat, meghatározza, hogy mit fedezünk fel a világból, mi tárul fel belőle.

Hiszen a nagyvilágban minden benne van, „meríthetünk” belőle bármit. Az, ha valamit nem lehet vagy nem tudunk, a saját gátjainknak tudható be. Ugyanis ismerünk elképesztő élettörténeteket, melyek azt igazolják, hogy nincs lehetetlen. Akárcsak a mesékben, ahol a szegény ember fiából király lesz.

És ez a jelképes út járható napjainkban is. Elindulás, belső pozitív tulajdonságok/adottságok kifejlesztése, segítő tárgyak és/vagy emberek megtalálása, a gonosz leküzdése és végül a jól megérdemelt győzelem – ezt a „forgatókönyvet” alkalmazhatjuk mi magunk is. Kérdés, hogy van-e bátorságunk elindulni és kitartásunkat véghezvinni. Mert – mint tudjuk, a sült galamb nem repül – ebben (cél)tudatosan és felelősségteljesen lehet csak haladni. A megfelelően kiválasztott cél, a helyes iránytartás által nyerni fogunk.

Tudnunk kell, hogy az utunkba kerülő akadályok nem feltétlenül megállítani akarnak, hanem arra ösztönöznek, hogy tovább próbálkozzunk, más módokat és megvalósítási utakat keressünk. Életünk egy soha véget nem érő fejlődési lehetőség arra, hogy minél több tapasztalatot szerezzünk. Új dolgok elsajátítása, megtanulása belső világunkban gazdagít, ami kivetül külvilágunkra is, ha van (lelki)erőnk útra kelni, hogy megszerezzük eszközeinket az önkifejezésre, önmegvalósításra.

Az út minden egyes eleme fontos: elindulás – tudnom kell, mit akarok, és teszek is érte, ahelyett, hogy elvárással lennék vagy megfelelni akarnék; önfejlesztés – az elméleti tudás (diplomák megszerzése) önmagában nem elég, a gyakorlatba ültetés szükségszerű; majd a küzdelem, hogy legyőzzem önmagam sárkányait (is), ami lehet a kényelem, rutin vagy akár a lemondás és beletörődés; és legvégül a legnagyobb nyereség, hogy nem adtam fel, mindvégig haladtam. Ha úgy érezzük, nem jó helyen vagyunk, mindig újragondolhatjuk, újratervezhetjük életmódunkat, változtathatunk rajta, új irányt és értelmet keresve, hogy révbe érjünk.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó

