Háromszék, a jó példa

Példaként mutatta be Kovászna megye címerének fekete-fehér kontúrvonalas megjelenítését a megyeháza kommunikációjában Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus Székelyudvarhelyen a magyar kultúra napi ünnepségsorozat nyitó rendezvényeként kedden tartott könyvbemutatón.
Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke ugyanakkor bírálta a Székelyudvarhely önkormányzata által használt logót, amely semmiben nem hasonlít a város történelmi címerére, ráadásul nagyon nehezen sikerült elfogadtatni, és nemtelen támadások is érték. A bírálatra éppen a városháza Szent István-termében került sor, ahol bemutatták az Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötet.
Az est házigazdája Bartalis Izabella, a könyvet kiadó Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője volt. Szekeres Attila István a Tévhitek a régi székely címerről című tanulmányát vázolta fel, Mihály János lövétei történész három székely vármegye zászlóhasználatáról értekezett, Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros és Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi ny. levéltáros, akadémikus társszerzők anyagát P. Buzogány Árpád, a könyv szerkesztője ismertette. Közreműködött a 158 éves Székely Dalegylet férfikórusa Bartalis Izabella vezényletével. (M. I.)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.