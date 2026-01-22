Háromszék, a jó példa

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke ugyanakkor bírálta a Székelyudvarhely önkormányzata által használt logót, amely semmiben nem hasonlít a város történelmi címerére, ráadásul nagyon nehezen sikerült elfogadtatni, és nemtelen támadások is érték. A bírálatra éppen a városháza Szent István-termében került sor, ahol bemutatták az Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötet.

Az est házigazdája Bartalis Izabella, a könyvet kiadó Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője volt. Szekeres Attila István a Tévhitek a régi székely címerről című tanulmányát vázolta fel, Mihály János lövétei történész három székely vármegye zászlóhasználatáról értekezett, Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros és Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi ny. levéltáros, akadémikus társszerzők anyagát P. Buzogány Árpád, a könyv szerkesztője ismertette. Közreműködött a 158 éves Székely Dalegylet férfikórusa Bartalis Izabella vezényletével. (M. I.)