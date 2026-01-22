Kézdivásárhelyen nem romlott az adóbefizetési kedv

Biztatóan indult a 2026-os adóév Kézdivásárhelyen: az első napok tapasztalatai szerint a lakosság és a vállalkozások adófizetési kedve nemcsak hogy megmaradt, hanem több mutatónál erősödött is, így növekvő befizetések és stabil adófizetési kedv jellemzi az év elejét. Erről Keresztes Éva, a városháza adóirodájának vezetője beszélt lapunknak.

Mivel az adóemelések sok településen felkorbácsolták a közhangulatot, utánanéztünk: milyen a céhes városban a befizetési kedv. Az év elején eddig több mint 3,5 millió lej folyt be a város költségvetésébe, összesen 1303 adófizetőtől – tudtuk meg a városházán. Ez az összeg nemcsak az éves adókat, hanem különféle illetékeket és esetleges hátralékokat is tartalmaz. „Ez már most több, mint az előző év azonos időszakában volt” – hangsúlyozta Keresztes Éva, hozzátéve, hogy az emelkedés részben az adókulcsok módosításával, részben a lakosság gyors reagálásával magyarázható.

Az adóiroda vezetője szerint az egyik legszembetűnőbb változás, hogy az első napokban szokatlanul nagy volt az ügyfélforgalom. Sokan már január elején megjelentek az irodában, és – miután szembesültek az összegekkel – azonnal rendezték kötelezettségeiket. „Azt láttuk, hogy az emberek megnézték az adójukat, és bár nőtt, de a világhálón terjedő riogatásokkal ellentétben nem kirívóan magasan, így törlesztették azt” – fogalmazott.

A befizetések módját tekintve is kiegyensúlyozott kép rajzolódik ki. Keresztes Éva elmondása szerint az első napokban nagyjából fele-fele arányban használták a készpénzes és a bankkártyás fizetést. „Volt körülbelül 40 ezer lej készpénzes és ugyanennyi kártyás befizetés” – mondta, ami azt mutatja, hogy az online és elektronikus fizetési lehetőségek egyre inkább beépülnek a helyiek mindennapjaiba, ugyanakkor sokan a világhálón, a ghiseul.ro oldalon fizettek. Azonban jellemzően még többen élnek a személyes kifizetési lehetőséggel – közölte az iroda vezetője.

Megtudtuk: a vállalkozások esetében az épületadó mértéke nem változott az előző évhez képest, a telekadó azonban átlagosan 5,6 százalékkal emelkedett. Az adóiroda vezetője hangsúlyozta, hogy a város körzeteinek átalakítása ellenére Kézdivásárhely sajátos szerkezete miatt a lakások többsége nem került magasabb besorolásba, így az emelés sok esetben mérsékelt maradt.

Összességében, a 2026-os év eleje azt mutatja, hogy Kézdivásárhelyen stabil az adófizetési kedv, Keresztes Éva szerint ez jó alapot teremt a város működéséhez és fejlesztéseihez. Az irodavezető arra is felhívta a figyelmet: a megemelt adók miatt az sem utolsó szempont, hogy március 31-ig van érvényben a tíz százalékos kedvezmény, amennyiben a teljes összeget befizetik.