A hulladékégetés, a szennyvíz talajba történő kivezetése vagy a hulladékok szelektív gyűjtésének elmulasztása továbbra is probléma Háromszéken – a megyei környezetvédelmi őrség felügyelői egyebek mellett ezekért a kihágásokért is bírságoltak tavaly.

Az intézmény múlt évi tevékenységének összefoglalójából kiderül, összesen 612 ellenőrzést tartottak megyeszerte, melyek nyomán 161 esetben jegyeztek szabálysértést. Az érintetteket 36 alkalommal írásban figyelmeztették, 125 esetben pedig megbírságolták. Ezek összértéke megközelítette a 2,1 millió lejt.

A nyár folyamán a tengerparton szervezett ellenőrzésekbe a háromszéki felügyelők is bekapcsolódtak, Konstanca megyében vizsgálódtak, ahol 14 kihágást jegyeztek, melyekért összesen 425 ezer lej büntetést róttak ki. Ugyanakkor tizenöt vállalat tevékenységét felfüggesztették a szükséges dokumentumok megszerzéséig.

A már említett kihágások mellett még mindig előfordul, hogy a szemetet nem a kijelölt helyen gyűjtik, hanem engedélyezetlen területen halmozzák fel, illetve hogy bizonyos tevékenységek során nem gondoskodnak a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentéséről. Sokan elmulasztják végrehajtani az ellenőrzések alkalmával előírt intézkedéseket. Gondot jelent ugyanakkor a faanyag tárolása a patakok medrében, akárcsak a vízfolyáson keresztül történő szállítás – sorolták a beszámolóban.

Tavaly a megyei környezetvédelmi őrségnél 101 panaszt jegyeztek, ezek közül 57-et határidőn belül megoldottak, kettőt lezártak, illetve negyvenet más intézményekhez továbbítottak megoldás céljából.

Az ellenőrzések mellett környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampányokat folytattak, a hulladékgazdálkodás és a tisztább környezet fenntartásának fontosságára összpontosítva, a háromszéki oktatási intézmények diákjai és pedagógusai együttműködésével pedig csemeteültetést is szerveztek.