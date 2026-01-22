Megsértette a távoltartást, rácsok mögé került

A megyei ügyészség közlése szerint a vádhatóság azt követően kezdeményezte az előzetes letartóztatást, hogy a férfi hétfőn a kézdivásárhelyi rendőrségen eltávolította az elektronikus követési karkötőt, amelynek viselésére a bíróság a távoltartási végzésben kötelezte, majd elutasította annak visszahelyezését. A tájékoztatás szerint a férfi ellen azért rendeltek el távoltartást és elektronikus követést, mert tavaly novemberben egy tanú jelenlétében megfenyegette az élettársát, hogy felgyújtja a házát. A férfinél a hatóságok üzemanyagot és két kést találtak. A fenyegetés miatt is elindult a büntetőeljárás, a kivizsgálás még folyamatban. (ndi)

Harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el kedden a kézdivásárhelyi bíróság egy férfi ellen, aki esetében korábban egy évig érvényes távoltartási végzést állítottak ki, miután több módon is megsértette a szabályokat.

