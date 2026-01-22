Új igazgató a Colan-iskolában

Negyvenkilenc háromszéki óvoda- és iskolaigazgató, valamint aligazgató versenyvizsgával elnyert négyéves mandátuma járt le, akik egy kivételével vállalták az adott tanintézmény vezetését ennek a tanévnek a végéig. A megbízatások január 17-től érvényesek.

A 2021 őszén tartott versenyvizsgán meghirdetett 117 háromszéki igazgatói és aligazgatói állásra, miként a 2022-es másik két alkalommal sem volt elég jelentkező, ráadásul többen sikertelenül vizsgáztak, ezért a háromszéki tan­intézmények egy részében folyamatosan ideiglenesen megbízott igazgatók töltik be a vezetői tisztségeket. A múlt héten azoknak az óvoda- és iskolavezetőknek járt le a mandátumuk, akik 2022. január 16-tól kaptak négy évre kinevezést, köztük harmincöt igazgató és tizennégy igazgatóhelyettes harmincnyolc tanintézményből. Negyvenheten vállalták, hogy tanév végéig tisztségben maradnak, egyedül Szőcs Emese, a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola igazgatója nem kívánja folytatni az iskolavezetést, helyette Dimény Viola matematika szakos tanár vette át az igazgatást.

Lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, a törvénynek megfelelően jártak el, kikérték a Colan-iskola közösségének véleményét, megkapták a jelölt beleegyezését, és ennek alapján bízták meg meghatározott határidőre Dimény Violát az iskola irányításával. Az új igazgató két éve tanára az iskolának, jelenleg a Waldorf-tagozaton tanít matematikát V–VIII. osztályban, korábban a gyi­mesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum pedagógusa volt.

A Háromszék kérdésére, miszerint Szőcs Emese döntésében közrejátszott-e az a tény, hogy a megszorítások miatt az igazgatóknak heti tíz tanórát kell megtartaniuk, a volt iskolaigazgató igennel válaszolt, de hozzátette, nem ez volt az egyedüli indítéka, hiszen 2013-tól igazgató, és úgy véli, személyesen neki és az iskolának is szüksége van a megújulásra, újításra. Szerinte Dimény Viola jó választás, segíteni fogja a teendőkben, s bár Maria-Viorica Dobrean aligazgatónak is lejárt a mandátuma, ő tisztségben marad, együtt meg tudják oldani a problémákat.