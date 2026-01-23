Dr. Ütő Gusztáv Munkácsy-díjas képzőművész, tanszékvezető művészeti oktató több évtizedes munkásságával meghatározó szerepet tölt be a háromszéki, az erdélyi magyar, az országos, valamint az egyetemes kortárs képzőművészet történetében. Alkotói, szervezői, oktatói és művészeti írói tevékenysége jelentősen járult hozzá régiónk művészeti arculatának karakteréhez, miközben Háromszék hírnevét országos és nemzetközi szinten is következetesen és hitelesen képviselte.

Ütő Gusztáv 1958-ban született Sepsiszentgyörgyön. Művészeti tanulmányait a marosvásárhelyi Zene- és Képzőművészeti Líceumban kezdte, majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán folytatta festészeti és rajztanári szakon Abodi Nagy Béla tanítványaként. Az erős tanulmányi alapozás egész pályáját végigkísérte, még akkor is, amikor érdeklődése egyre inkább a hagyományos médiumokon túlmutató, kísérleti művészeti formák felé fordult.

1991-től a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum tanára, majd 2008-tól a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, ahol rajzot és színtant oktatott, tanszéki és tudományos szervezői feladatokat is ellátva. Doktori diplomáját 2013-ban a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékén szerezte meg. Pedagógusként nem pusztán technikát adott át, hanem gondolkodásmódot: kritikai érzékenységet, kísérletező bátorságot és szakmai felelősségtudatot.

Képzőművészeti, oktatói és művészetszervezői tevékenysége mindenkor a nyilvánosság előtt zajlott: a sepsiszentgyörgyi, a háromszéki, az erdélyi, a magyar, a romániai, sőt, mára a világ képzőművészeti nyilvánossága előtt is (Érsekújvártól Temesvárig, Békéscsabától Bukarestig, Tokiótól Budapestig, Torontótól Krakkóig, Chișinăutól Tel-Avivig – a sort még hosszan lehetne folytatni).

Tevékenységének tanúsága az a töméntelen dokumentumanyag – katalógusok, sajtó- és médiavisszhangok –, amely végigkísérte és rögzítette aktivitását: kiállításokon való részvételeit, egyéb képzőművészeti eseményeken (művészeti fesztiválokon, alkotótáborokban stb.) való szerepléseit, elméleti előadásait és azok szervezését, valamint sikeres diákjainak szintén igen nagy számát. Ha mindezek felsorolásába belekezdenék, nem lenne se vége, se hossza.

A szakmai elismerések sem késtek sokáig. A temérdek külföldi fesztiválon való részvételt biztosító ösztöndíjon felül Ütő Gusztáv számos rangos díj kitüntetettje. Itt és most elég csak a legutóbbiakat és a legrangosabbakat említeni: 1997-ben immár harmadszor ítélte neki Kovászna Megye Művelődési Felügyelősége a Kultúra Szabadságáért Díjat, 1999-ben a Magyar Művészeti Akadémia a Koller-díjat, 2001-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Szolnay-díjat, végül pedig mindezek között a legrangosabbakat, a magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztérium által adományozott Munkácsy-díjat 2009-ben és a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából a Magyar Ezüst Érdemkeresztet 2014-ben.

Ütő Gusztáv neve itthon és nemzetközi szinten elsősorban a performance- és akcióművészethez kötődik. 1991 és 1999 között Erdély egyik legfontosabb akcióművészeti alkotójaként több mint 350 cselekményt hozott létre, amellyel nemzetközi szaktekintéllyé vált.

Mindezzel párhuzamosan festészete sem szorult teljesen háttérbe, és idővel újra művészeti tevékenységének középpontjába került. Festészetének eszköz- és motívumvilága meghatározó és sajátos érték a romániai magyar művészet kö­zegében. Legutóbbi festményein a performance-okból ismert testi jelenlét személyes hangú továbbvitelét figyelhetjük meg. Saját performance-ainak képi dokumentációját használja vázlatként ahhoz a festésmódhoz, amely érdekes ötvözete a szinte iskolai tanulmányokat idéző realizmustól a pop-artos fotórealizmuson át bizonyos neoexpresszív reminiszcenciákig, sőt, azon túl is, valamiféle, a festővásznon előadott interaktív akcionizmusig. Gyakran fest önarcképeket, illetve a hozzá szellemileg és érzelmileg közel állók portréit jeleníti meg.

Ütő Gusztáv alkotása

Ütő Gusztáv művészete azonban soha nem maradt meg az egyéni alkotás keretei között. A kilencvenes évektől kezdve tudatosan vállalta a művészeti élet szervezésének és intézményesítésének terhét. Alapítója és szervezője volt az Etna – Alternatív Művészeti Csoportnak és Alapítványnak, a Torony Galériának, valamint 1991 és 1999 között az AnnART Performance Napoknak a Szent Anna-tónál. Kurátora volt a MEDIUM kiállításoknak, majd a TRAnnSYLVAnnART Akcióművészeti Kollektíva működtetője. Ezek a kezdeményezések nem alkalmi események voltak, hanem tartós hatású szakmai műhelyek, amelyek Székelyföldet bekapcsolták a nemzetközi művészeti körforgásba.

E szervezői tevékenység mögött világos szellemi program állt. Ütő Gusztáv egyszerre volt kritikus bírálója és éltetője egy erősen identitástudatos székelyföldi képzőművészeti közegnek. Művészete és intézményépítő munkája arra mutatott példát, miként lehet a kulturális önazonosságot nem bezárkózásra, hanem nyitottságra, párbeszédre és multikulturális jelenlétre használni. Saját megfogalmazásában célja a minél tágabb nemzetközi részvétel volt, „Európa határőrei” helyzetünk tudatosítása ebben a kelet-európai régióban.

E belső kényszer és felelősségvállalás egyik fontos forrása Baász Imre szellemi öröksége volt. Baász tragikus halála után Ütő Gusztáv – alanyi jogon, belső parancsra – magára vállalta annak az álomnak a továbbvitelét, hogy Sepsiszentgyörgy a Kárpát-medence egyik jelentős művészeti centrumává váljon. Ez az örökség nem puszta hivatkozás maradt, hanem cselekvési programként épült be pályájába.

A munka gyümölcsei ma már tanítványai és szellemi társai tevékenységében is láthatók. Törekvéseinek eredménye a Magma kortárs kiállítótér létrejötte, a Székely Nemzeti Múzeum megerősödése, valamint az Erdélyi Művészeti Központ működése, amely mára Erdély egyik legjelentősebb képzőművészeti intézményévé vált. Külön említést érdemel az általa létrehozott ETNA Dokumentációs Központ is, amely a közelmúlt helyi képzőművészettörténetének pótolhatatlan archívuma.

Meghatározó szerepet játszott továbbá a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Intézetének létrejöttében, amelynek tanszékvezetője. Ez az intézmény biztos alapot teremt Székelyföld kortárs képzőművészeti életének olyan kibontakozásához, amely a helyi értékeket a globális kulturális összefüggésekkel képes összhangba hozni.

Nemzetközi jelenlétét jelzi tagsága az IAPAO-ban (Performance Művészeti Szervezők Nemzetközi Egyesülete), valamint a québeci, kanadai INTER – Art Actuel folyóirat szerkesztőségi bizottságában.

Dr. Ütő Gusztáv pályája ritka teljességű: alkotóként új nyelvet honosított meg, szervezőként intézményeket teremtett, pedagógusként generációkat formált, elméleti és dokumentációs munkájával pedig értelmezési keretet adott mindannak, amit létrehozott.

E díj annak a több évtizedes, következetes és közösségi felelősséggel végzett tevékenységnek az elismerése, amely Háromszék képzőművészetét gazdagította, rangját megerősítette, és helyét a kortárs művészet nemzetközi térképén tartósan kijelölte.

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész